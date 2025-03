A pochi giorni dall’apertura della Game Developers Conference (GDC), al via il prossimo 17 di marzo, NVIDIA, in collaborazione con Microsoft, ha annunciato una serie di novità che andranno ad arricchire il futuro del gaming, sempre più legato all’evoluzione dei servizi di intelligenza artificiale. Si tratta di un pacchetto di novità molto importante per il gaming su PC, dove NVIDIA, con le sue schede RTX, e Microsoft, con Windows 11, ricoprono un ruolo da leader. Andiamo a vedere cosa ha annunciato oggi NVIDIA in merito a quello che sarà il futuro del gaming su PC nel corso dei prossimi mesi.

Una nuova era per il gaming? Le novità di NVIDIA

Dopo aver lanciato le schede RTX 5000 e il DLSS 4 (la vera novità degli ultimi mesi per il gaming su PC), NVIDIA ha annunciato una serie di novità per il futuro, grazie anche a una partnership con Microsoft. L’obiettivo è consentire l’accesso agli sviluppatori agli AI Tensor Core delle schede RTX per accelerare l’accesso alle reti neurali e, quindi, garantire una migliore combinazione tra intelligenza artificiale e rendering tradizionale, in modo da ottenere una qualità delle immagini superiore a fronte di una riduzione dell’utilizzo delle risorse hardware. Il supporto al neural shading sarà disponibile in anteprima con DirectX a partire dal prossimo mese di aprile. Si tratta di un aspetto fondamentale per quella che NVIDIA e Microsoft definiscono una “nuova era nel gaming” che, grazie alla tecnologia di neural shading, può ora raggiungere nuove vette andando oltre alle limitazioni dell’hardware.

Le altre novità

NVIDIA ha anche annunciato l’arrivo del kit RTX su Unreal Engine 5 con la possibilità di sfruttare varie tecnologie della suite (RTX Mega Geometry, RTX Hair, ReSTIR Path Tracing e ReSTIR Direct Illumination) per ottenere risultati superiori, combinando rendering neurale e ray tracing con intelligenza artificiale.

Nel frattempo, la nuova versione di RTX Remix, la piattaforma di modding che consente di rimasterizzare giochi classici con RTX, registra, inoltre, il supporto a DLSS 4 con Multi Frame Generation. A partire dal prossimo 18 marzo, inoltre, è previsto il debutto su Steam della demo gratuita di Half-Life 2 RTX (di cui riportiamo uno screen in testa all’articolo) che metterà in mostra le potenzialità di RTX Remix.

NVIDIA ha fatto il punto, inoltre, sullo stato di diffusione di DLSS 4 e Multi Frame Generation. Le nuove tech per il gaming sono già state integrate in oltre 100 giochi e applicazioni. Il traguardo è stato raggiunto con due anni di anticipo rispetto a quanto fatto dal DLSS 3 confermando il ruolo sempre più centrale della suite per NVIDIA e, più in generale, per il gaming. Il DLSS 4 sarà supportato anche da nuovi titoli in arrivo (come Lost Soul Aside, Mecha BREAK, Phantom Blade Zero, Stellar Blade, Tides of Annihilation e Wild Assault).