Il settore smart home è sempre più competitivo e vanno via via aumentando le persone che desiderano rendere la propria casa un po’ più intelligente: è a loro che si rivolgerà probabilmente il nuovo smart hub di SwitchBot.

Stiamo parlando di quello che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di SwitchBot Hub 3, dispositivo che potrà contare sul supporto allo standard Matter e che avrà il compito di andare a prendere il posto di SwitchBot Hub 2.

Cosa sappiamo al momento di SwitchBot Hub 3

Così come il suo predecessore, anche il nuovo smart hub ha un display ma con questa generazione il team di SwitchBot ha deciso di aggiungere dei tasti fisici, inclusa una sorta di manopola, che dovrebbe poter essere sfruttata per funzioni come la regolazione della temperatura del proprio termostato intelligente o la regolazione del volume dei media (dovrebbe essere compatibile con Apple TV, Spotify e altre piattaforme di streaming, in modo da consentire una “gestione audio unificata”).

Gli altri tasti fisici dovrebbero essere rappresentati da un tasto home, un tasto indietro e un misterioso tasto con il logo “S” mentre per quanto riguarda l’interazione l’interfaccia del device dovrebbe includere anche quattro pulsanti rapidi modificabili sulla homepage per l’attivazione con un singolo tocco di modalità personalizzate.

Tra le altre caratteristiche di SwitchBot Hub 3 non dovrebbero mancare l’attivazione automatica del display quando viene rilevato un movimento, la visualizzazione della temperatura e dell’umidità interna, delle previsioni meteo e di aggiornamenti di stato in tempo reale per le porte, il supporto a Matter (e, quindi, alle principali piattaforme smart home, come quelle di Apple, Amazon, Google e Samsung) e il supporto ai controlli vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant.

Al momento SwitchBot Hub 3 non è ancora stato annunciato ufficialmente e il produttore non ha svelato quando sarà disponibile sul mercato.