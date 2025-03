Oltre ai rincari di cui vi parlavamo ieri, nelle scorse ore TIM ha annunciato nuovi aumenti dei costi mensili di altre offerte di linea fissa che saranno effettivi dal prossimo 1° maggio, rimodulazione che l’operatore telefonico dice sia dovuta alle “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle reti di nuova generazione”.

Cosa sapere sui nuovi rincari di TIM: costi e modalità per recedere

Alcune offerte di linea fissa di TIM aumenteranno di un importo compreso tra 2 euro e 2,90 euro al mese dal 1° maggio. L’operatore non ha tuttavia specificato quali sono le offerte coinvolte, pur indicando nel relativo comunicato che i clienti interessati sono stati informati con un messaggio dedicato nella fattura recapitata a marzo 2025, sede in cui ci sono tutti i dettagli sulla modifica contrattuale in questione, compresi i costi specifici.

Essendo appunto una modifica contrattuale, i clienti hanno il diritto di recedere dal contratto, senza dover far fronte a penali né a costi di disattivazione. È tuttavia necessario comunicare la volontà di recedere entro il 31 maggio 2025. Queste sono le modalità previste per fare il recesso dalla propria offerta TIM:

dall’Area Clienti MyTIM (previa registrazione);

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma);

inviando una PEC all’indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT;

chiamando il Servizio Clienti 187;

recandosi in un negozio TIM.

Occorre scrivere “Modifica delle condizioni contrattuali” nell’oggetto della comunicazione scegliendo l’opzione di invio tramite posta o PEC. Per maggiori informazioni, anche riguardo agli eventuali pagamenti rateali in corso, vi rimandiamo al comunicato reperibile sulla pagina del sito web di TIM in cui l’operatore comunica le modifiche contrattuali, le rimodulazioni e altre novità per i clienti.