TIM ha comunicato l’arrivo di nuove rimodulazioni tariffarie che interesseranno diversi clienti di rete fissa e mobile con abbonamenti TIMVISION, in particolare quelli che includono i servizi Disney+ Premium e Netflix Standard. Gli aumenti entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2025 e, secondo quanto dichiarato dall’operatore, sono motivati dal “mutamento delle condizioni di mercato”.

Ecco le offerte TIMVISION con Disney+ e Netflix che subiranno rincari dal 1° maggio 2025

Per i clienti di rete fissa, l’incremento del costo mensile varierà in base all’offerta sottoscritta e alle eventuali promozioni precedentemente applicate. Gli aumenti oscilleranno tra 50 centesimi e 2 euro al mese, ma potrebbero arrivare fino a 15 euro nel caso vengano meno anche promozioni precedentemente applicate sulla tariffa mensile.

Le offerte interessate da questa modifica contrattuale sono principalmente quattro: Mondo Disney+, Mondo Intrattenimento, TIMVISION Intrattenimento e TIMVISION Intrattenimento Plus. I clienti coinvolti stanno ricevendo la comunicazione nella fattura di marzo 2025, dove viene specificato nel dettaglio l’aumento che verrà applicato alla propria offerta.

Non solo la rete fissa: anche i clienti TIM di rete mobile con alcune offerte TIMVISION subiranno rimodulazioni simili. In questo caso, l’aumento riguarderà specificamente le offerte che includono Netflix Standard, con un incremento di 1 euro mensile a partire dal primo addebito successivo al 26 aprile 2025. Anche qui, se venissero meno promozioni precedentemente riconosciute, l’aumento potrebbe essere più consistente, arrivando fino a 6 euro. Per i clienti mobile, la comunicazione avviene tramite SMS a partire dal 15 marzo 2025.

Questa non è la prima rimodulazione che TIM effettua sui servizi TIMVISION negli ultimi mesi. Infatti, dal 1° marzo 2025 un altro gruppo di clienti è stato già coinvolto in aumenti compresi tra 1 e 3 euro mensili per diverse offerte del pacchetto di intrattenimento dell’operatore. Vale la pena ricordare che negli ultimi mesi anche i servizi di streaming hanno aumentato i loro prezzi: Disney+ ha incrementato i costi dei piani Standard e Premium dal 17 ottobre 2024, mentre Netflix ha introdotto nuovi prezzi più alti per tutti i suoi abbonamenti dal 18 ottobre 2024.

I clienti che non intendono accettare queste modifiche contrattuali hanno diritto di recedere dall’offerta TIMVISION senza alcuna penale o costo di disattivazione. Per i clienti di rete fissa, la scadenza per esercitare questo diritto è fissata al 31 maggio 2025, mentre per i clienti mobile il termine è il 26 maggio 2025.

Il recesso può essere effettuato attraverso vari canali:

tramite l’Area Clienti MyTIM (previa registrazione), per posta all’indirizzo “TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)”

via PEC all’indirizzo disattivazioni_timvision_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

chiamando il Servizio Clienti 119 (per i clienti mobile) o 187 (per i clienti di rete fissa)

recandosi in un negozio TIM.

Se si sceglie l’invio postale o via PEC, è necessario allegare una fotocopia del documento d’identità e specificare nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Un aspetto importante da considerare riguarda la gestione del decoder TIM. I clienti che dispongono di un decoder in comodato d’uso gratuito e decidono di recedere dall’offerta, riceveranno via email le istruzioni per la restituzione dell’apparecchio, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla cessazione dell’offerta. In caso di mancata restituzione, TIM considererà esercitata l’opzione di acquisto con conseguente addebito che varia in base al tempo trascorso dall’attivazione: 69 euro se entro il primo anno, 39 euro dal secondo anno, 19 euro dal terzo e 10 euro dal quarto anno in poi.

Per chi invece utilizza un decoder a noleggio, il relativo contratto proseguirà alle condizioni sottoscritte, con la possibilità di cessarlo in qualsiasi momento. Infine, chi ha acquistato un decoder con pagamento rateale potrà continuare a pagare le rate residue fino alla scadenza prevista o decidere di saldare l’importo restante in un’unica soluzione.

TIM precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta preveda un vincolo temporale di permanenza, non saranno addebitati gli importi contrattualmente previsti in caso di cessazione anticipata.