LEGO, il colosso danese famoso per i suoi iconici mattoncini, sta per compiere un passo significativo nel mondo del gaming. Dopo anni di collaborazioni con studi esterni, l’azienda ha annunciato l’intenzione di costituire un proprio team interno dedicato allo sviluppo di videogiochi, segnando un cambio di strategia importante per il futuro del brand nel settore dell’intrattenimento digitale.

LEGO si prepara a rivoluzionare il settore videoludico: ecco il piano per creare un team di sviluppo interno

La notizia arriva in un momento particolarmente florido per LEGO nel panorama videoludico. Negli ultimi anni, infatti, i titoli basati sui celebri mattoncini hanno conquistato un pubblico sempre più vasto grazie a produzioni di qualità come la serie LEGO Star Wars e, più recentemente, LEGO Fortnite, che ha registrato un notevole successo attirando ben 60 milioni di giocatori dopo il suo lancio a dicembre 2023.

Nonostante questo successo, LEGO ha sempre operato nel settore dei videogiochi attraverso partnership con sviluppatori esterni, come TT Games che ha creato numerosi titoli basati su franchise popolari come Batman, Harry Potter e Star Wars. Tuttavia, questa strategia sembra destinata a cambiare radicalmente nel prossimo futuro.

Sean McEvoy, responsabile della divisione videogiochi di LEGO, ha dichiarato che l’azienda intende mantenere le collaborazioni esistenti con studi esterni, ma al contempo sta lavorando per costituire un team interno di sviluppo. Questo nuovo gruppo si concentrerà sulla creazione di esperienze di gioco originali che possano esprimere al meglio i valori fondamentali del brand LEGO: divertimento, creatività e possibilità di apprendimento attraverso il gioco.

La decisione di LEGO di investire nello sviluppo interno rappresenta un’evoluzione naturale per un’azienda che ha sempre cercato di diversificare le proprie attività, mantenendo però salda la propria identità. I videogiochi rappresentano oggi un canale fondamentale per raggiungere le nuove generazioni e LEGO sembra intenzionata a presidiare questo settore con maggiore controllo e visione diretta.

L’annuncio si inserisce in un contesto più ampio di espansione digitale dell’azienda danese, che negli ultimi anni ha intensificato la propria presenza in vari ambiti dell’intrattenimento, dai film alle serie TV, fino alle esperienze interattive.

La creazione di un team interno dedicato ai videogiochi permetterà al colosso danese di avere maggiore controllo creativo sulle proprie produzioni e di integrare in modo più efficace la propria filosofia di gioco nelle esperienze digitali.

Resta da vedere quali saranno i primi progetti che nasceranno da questa nuova struttura e quali piattaforme verranno privilegiate. Considerando il successo di LEGO Fortnite, non sarebbe sorprendente vedere l’azienda puntare ancora sul modello free-to-play o su esperienze multiplayer che possano attirare un pubblico ampio e variegato.

Una cosa è certa: il futuro dei videogiochi a marchio LEGO sembra più luminoso che mai, con l’azienda pronta a combinare la propria esperienza nel creare giocattoli fisici con nuove tecnologie digitali. Per i fan dei mattoncini colorati e per gli appassionati di videogiochi, questa è sicuramente una notizia che promette sviluppi interessanti nei prossimi anni.