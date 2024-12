Una delle tradizioni che LEGO rispetta da tantissimi anni è quella degli edifici modulari, iniziativa nata nel 2007 e che da allora offre nuove costruzioni da inserire nella propria città LEGO. Dopo numerose indiscrezioni nelle ultime settimane, è arrivata la conferma relativa all’edificio del 2o25 e stavolta il gruppo danese si è superato, con un edificio decisamente diverso da quanto visto finora. Andiamo dunque a scoprire LEGO Icons Edificio Tudor, il nuovo modulare in arrivo a gennaio.

LEGO Icons Edificio Tudor

Il nuovo edificio è ispirato a un’epoca passata, pur risultando ancora molto contemporaneo e affascinante. I designer LEGO si sono dati da fare includendo facciate in mattoni e legno, una scala esterna, un tetto spiovente molto caratteristico con comignoli rustici tipici di questo genere di edifici e decisamente diverso da ogni altro modulare visto in passato.

Decisamente curati anche i dettagli dell’interno dell’edificio, con un ristorante con bancone, sgabelli e tavolino, una merceria con cappelli e ombrelli, il laboratorio di un orologiaio e un attico decisamente accogliente. Il tutto arricchito da ben 8 minifigure, tra cui uno chef ma anche uno spazzacamino e una ragazza col proprio carretto.

Previous Next Fullscreen

Per realizzare il tutto LEGO ha impiegato ben 3.266 pezzi, per creare un edificio che misura 31 centimetri in altezza, 26 di larghezza e 25 di profondità. Come sempre potrete procedere alla costruzione utilizzando l’app LEGO Builder, che offre la possibilità di ruotare in 3D le immagini così da semplificare ulteriormente il montaggio del set.

Prezzo, disponibilità e regalo

LEGO Icons Edificio Tudor sarà in vendita in accesso anticipato, riservato quindi ai LEGO Insiders, a partire dal 1 gennaio 2025, mentre i non iscritti dovranno attendere il 4 gennaio. Per chi acquista il nuovo set in anteprima, quindi fino al 3 gennaio, c’è il GWP (Gift with Purchase) a tema, ovvero il Corner Kiosk, una piccola edicola con due minifigure, distributore di chewing gum, espositore a colonna e ovviamente una edicola vecchio stile, con tenda da sole e orologio esterno.