Tra i brand presenti al Mobile World Congress 2025 che si sta svolgendo in questi giorni a Barcellona, troviamo Anker Innovations che, con un evento che si tiene al di fuori della fiera, annuncia le sue più recenti novità. In particolare vale la pena di parlare di Anker Zolo 140W, un nuovo caricabatterie che unisce potenza e sicurezza, ed eufy E20, il primo robot aspirapolvere modulare 3-in-1 al mondo. Entrambi sono già disponibili su Amazon ma, prima di scoprirne il prezzo, andiamo a conoscerli in dettaglio.

Anker Zolo 140W

Il nuovo caricabatterie Anker utilizza la tecnologia GaN (nitruro di gallio) per garantire una elevata potenza contenendo allo stesso tempo le dimensioni. Anker Zolo 140W è in grado di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, sfruttando due porte USB-C ad alta velocità che, ad esempio, permettono di ricaricare un MacBook Air con schermo da 15″ da 0 al 50% in appena 30 minuti.

La tecnologia Active Shield 3.0 monitora la temperatura in modo costante, oltre 6 milioni di volte al giorno, così da interrompere l’erogazione di corrente nel caso venisse rilevato un qualsiasi problema. Uno schermo a colori, ad alta definizione, mostra in maniera chiara e dettagliata lo stato della ricarica, sia per quanto riguarda la potenza totale erogata che quella specifica per ciascuna porta.

In particolare le prime due porte USB-C possono erogare un massimo di 140 watt, la terza USB-C raggiunge i 40 watt mentre la porta USB-A arriva al massimo a 33 watt. Ovviamente la potenza cala a seconda del numero di porte collegate contemporaneamente, garantendo comunque almeno 65 watt per quanto riguarda la USB-C1. Se la temperatura supera il livello di guardia viene immediatamente attivata la modalità di raffreddamento, per scongiurare qualsiasi rischio al caricabatterie e ai dispositivi connessi.

eufy E20

Novità anche per quanto riguarda eufy, il brand dedicato alle pulizie di casa, con una nuova proposta decisamente innovativa. Si chiama semplicemente eufy E20 ed è un dispositivo 3-in-1 che grazie al design FlexiONE può essere utilizzato come scopa elettrica, aspirapolvere manuale e robot aspirapolvere, per adattarsi con estrema facilità alle esigenze di ogni abitazione e di ogni ambiente.

La potenza di aspirazione della scopa elettrica raggiunge i 30.000 Pa e il sistema di filtraggio AeroTurbo, con cinque differenti stadi, cattura fino al 99,97% delle particelle grandi fino a 0,3 micron, garantendo una elevata qualità dell’aria. Il robot può contare sulla tecnologia Triple-Line Obstacle Avoidance con LiDAR e doppio sensore laser, per evitare in tempo reale gli ostacoli e navigare in maniera estremamente precisa.

La batteria si ricarica più rapidamente del 40% rispetto al modello precedente grazie a una tecnologia di ricarica rapida, la spazzola Pro-Detangle Comb riduce al minimo la possibilità che si formino grovigli di peli e capelli e il sacchetto da 3 litri, presente nella stazione di ricarica, permette di raccogliere lo sporco per almeno 75 giorni, riducendo ai minimi termini la necessità di intervento da parte dell’utente.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i dispositivi, come dicevamo, sono già in vendita su Amazon. Qui sotto trovate i link per l’acquisto con i rispettivi prezzi di vendita.