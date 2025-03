I possessori di televisori LG stanno affrontando un problema significativo che impedisce l’utilizzo delle funzionalità smart dei loro dispositivi. Da circa due giorni, una diffusa interruzione dei server della piattaforma webOS di LG sta causando disservizi in tutto il mondo, rendendo impossibile l’avvio delle applicazioni e il download di nuovi contenuti.

Le TV smart di LG stanno avendo problemi software per colpa dei server di webOS

Il malfunzionamento si è manifestato inizialmente con l’impossibilità di lanciare le applicazioni più popolari come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Numerosi utenti hanno segnalato il problema su Reddit, dove è stato creato un thread specifico che raccoglie testimonianze sia dall’Europa che dal Nord America.

La maggior parte degli utenti colpiti riceve un messaggio di errore con codice “P6.50.ML” quando tenta di accedere alle applicazioni o al negozio virtuale.

La situazione è particolarmente frustrante per chi ha tentato di risolvere il problema ripristinando il televisore alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione, anziché migliorare la situazione, l’ha in alcuni casi peggiorata, impedendo completamente la riconfigurazione delle applicazioni e rendendo i televisori praticamente inutilizzabili per quanto riguarda le funzionalità smart.

Nonostante l’ampia diffusione del problema, LG non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale attraverso i propri canali. Tuttavia, diversi utenti che hanno contattato i servizi di assistenza tecnica nei rispettivi paesi hanno ricevuto conferma del guasto in corso. Secondo queste informazioni, l’azienda sarebbe già al lavoro per risolvere il problema il prima possibile.

In tutto ciò, nonostante i disservizi, c’è comunque una nota positiva: secondo gli ultimi aggiornamenti riportati, il problema sembrerebbe in via di risoluzione. Molti utenti stanno gradualmente recuperando la funzionalità delle loro applicazioni, sebbene LG non abbia ancora comunicato ufficialmente il ripristino completo del servizio.

È interessante notare che questo disservizio arriva proprio mentre LG sta distribuendo l’aggiornamento a webOS 24 sui modelli di smart TV del 2023, un aggiornamento che era stato anticipato rispetto ai tempi previsti inizialmente, almeno per il mercato europeo.

Per chi possiede un televisore LG con sistema operativo webOS e sta riscontrando questi problemi, il consiglio è di evitare il ripristino alle impostazioni di fabbrica e attendere che il servizio venga completamente ripristinato. Nel frattempo, è possibile utilizzare senza problemi dispositivi esterni come console di gioco, set-top box o dongle HDMI per accedere ai servizi di streaming preferiti.