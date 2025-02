Nella giornata di ieri, giovedì 27 febbraio, al Kia EV Day 2025 la casa automobilistica coreana ha svelato tre nuovi veicoli elettrici e ne ha anticipato un quarto: la berlina EV4, il SUV compatto EV2 (un concept), l’economica ancora avvolta nel mistero che potrebbe chiamarsi “EV1“, e il furgone modulare PV5. Eccone una panoramica, in attesa dell’arrivo sul mercato, previsto fra alcuni mesi.

Kia EV4: design, tecnologia e prestazioni della nuova berlina elettrica

Design esterno

Iniziamo da Kia EV4, la prima del lotto ad arrivare sul mercato. Si tratta di una berlina elettrica disponibile con carrozzeria a 4 o a 5 porte che riprende alcuni elementi caratteristici degli altri modelli in gamma, come i gruppi ottici a LED a sviluppo verticale, rivisti in chiave moderna. La maggior parte delle linee sono squadrate, meno quelle della versione fastback/sedan (la quattro porte), con la linea del tetto posteriore che scende gradualmente già a partire dall’angolo del parabrezza fino alla coda, lunga e abbastanza alta.

Kia EV4 Sedan

A guardarla di profilo sembra quasi sbilanciata verso il posteriore, una soluzione tuttavia efficace per questioni aerodinamiche, come dimostra il basso coefficiente di resistenza aerodinamica, di 0,23 Cd. Più equilibrata invece la versione hatchback a 5 porte di Kia EV4, che misura 4,43 metri di lunghezza, 1,48 metri di altezza e 1,86 metri di larghezza. È un po’ più lunga la versione sedan, che misura 4,73 metri.

Kia EV4 hatchback

Interni e tecnologia

All’interno della Kia EV4 c’è molta tecnologia e diversi materiali sostenibili per un arredamento minimalista e moderno, in linea con le tendenze attuali. Buona parte della plancia è occupata da un pannello da 30 pollici che ospita due schermi da 12,3 pollici, il quadro strumenti a sinistra dietro al volante, e la console centrale, centro del sistema di infotainment, con inclusi i servizi di streaming video (come Netflix e YouTube), giochi e karaoke. Non manca il supporto alle piattaforme Apple CarPlay e Android Auto per il mirroring del telefono.

Da segnalare anche la possibilità di ricevere gli aggiornamenti OTA, la chiave digitale con cui aprire e avviare l’auto anche da remoto con lo smartphone e lo smartwatch, l’assistente vocale con funzioni di intelligenza artificiale, l’head-up display da 12 pollici che proietta le informazioni di guida sul parabrezza, o ancora, il terzo schermo da 5,3 pollici per controllare la climatizzazione.

Presenti anche vari ADAS fra cui i Driver Attention Warning, Forward Collision Avoidance Assist 2, Lane Following Assist 2, Intelligent Speed Limit Assist e Remote Parking Assist 2.

Interessante anche il Direct Grip Detection System (HOD – Hands On Detection) che rileva il contatto tra il volante e la mano del conducente per determinare se quest’ultimo ha il controllo del veicolo, e che consente inoltre di disattivare gli avvisi ADAS con un semplice tocco sul volante.

Motori, autonomia e prestazioni

Kia EV4 è equipaggiata con un motore da 150 kW (201 cavalli) che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi (servono invece 7,7 alla versione con batteria Long Range, più pesante); 170 km/h la velocità massima. Sono infatti due le varianti di batteria disponibili: la standard da 58,3 kWh da 430 km di autonomia nel ciclo WLTP, e la Long Range da 81,4 kWh che promette 630 km di autonomia (410 e 590 km i numeri dichiarati relativi alla versione con carrozzeria a 5 porte).

Kia EV4 si ricarica dal 10% all’80% in circa 30 minuti con la ricarica rapida in corrente continua; da segnalare anche la funzione Vehicle-to-Grid (V2G) per usare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi terzi (utile magari in campeggio), e la presenza di un caricabatterie da 11 kW con ingressi monofase e trifase; così per passare dal 10% al 100% servono invece 5 e 7 ore a seconda della versione standard o Long Range.

Il SUV compatto Kia EV2 e l’entry level “EV1”

Il concept EV2

Si tratta di un concept, di un prototipo che serve a dare un’idea del modello di serie che arriverà più avanti, un SUV compatto atteso nel 2026 che il presidente e amministratore delegato di Kia Ho Sung Song ha presentato così: “Kia Concept EV2 rappresenta un audace passo in avanti per il futuro della mobilità urbana. Con la Concept EV2, abbiamo voluto affrontare la sfida di realizzare un veicolo che superi le aspettative, offrendo tecnologia innovativa e praticità oltre le sue dimensioni”.

Dalle prime immagini condivise dalla casa si intuiscono vari elementi stilistici ripresi dai modelli più recenti di Kia, con forme squadrate e scolpite e gruppi ottici a sviluppo verticale. Particolari le portiere posteriori controvento, ovvero incernierate posteriormente, una soluzione insolita ma che rende più agevole l’accesso nell’abitacolo. Futuristici gli interni, come di consueto per i concept, di cui è probabile che molti elementi spariranno nella versione che arriverà su strada, pur conservandone alcune particolarità.

Non ci sono al momento informazioni relative ai prezzi della versione di serie di Kia EV2, ma è lecito supporre cifre di partenza attorno ai 30mila euro considerando il segmento di appartenenza.

La Kia elettrica più economica, l’utilitaria “EV1”

Potrebbe chiamarsi invece “Kia EV1” il modello più economico della nuova gamma della casa automobilistica coreana, un’auto anticipata da Ho Sung di cui non ha tuttavia condiviso granché.

In occasione dell’evento quest’ultimo ha confermato che si tratterà di un’auto elettrica compatta ed economica, probabilmente un’utilitaria: “Abbiamo bisogno di un modello dalle dimensioni più compatte a un prezzo inferiore. Stiamo studiando internamente quale sarà la nostra auto elettrica più economica, a parte la EV2. Forse in occasione del prossimo EV Day vi mostreremo cosa abbiamo pianificato” ha detto ai colleghi di AutoExpress.

Il furgone elettrico tuttofare: Kia PV5

L’ultima novità annunciata da Kia è un furgone elettrico, PV5, un veicolo modulare in grado di adattarsi a varie esigenze. Nel senso che c’è una versione Passenger di Kia PV5 che ha spazio a sufficienza per ospitare tre file di sedili, la versione Cargo a passo standard e lungo per utilizzarlo a mo’ di furgone, e anche la variante Chassis Cab, che fa da base per allestimenti personalizzati per trasportare persone e/o cose.

Indipendentemente dalla versione scelta, Kia PV5 monta uno schermo centrale da 12,9″ per il sistema di infotainment (basato su Android Automotive OS) affiancato da un secondo schermo da 7″ per la strumentazione e le informazioni di guida principali. È anche compatibile con gli aggiornamenti OTA con cui poter integrare nuove funzioni e correggere eventuali problemi.

È equipaggiato con un motore elettrico da 120 kW di potenza (163 cavalli) e 250 Nm di coppia e con due batterie diverse: una LFP da 43,3 kWh e una 71,2 kWh. La casa coreana dichiara fino a 400 km di autonomia in quest’ultimo caso con PV5 in versione Passenger, che si può ricaricare dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

Nella seconda metà del 2025 inizieranno le vendite sul mercato natio e in Europa, periodo a ridosso del quale ne sapremo di più riguardo ai prezzi e alla disponibilità di Kia PV5, informazioni al momento non ancora condivise dal produttore.