Torniamo a occuparci di Gemini, l’assistente digitale potenziato dall’intelligenza artificiale su cui Google sta puntando moltissimo nell’ultimo periodo, anche sugli iPhone.

La scorsa settimana, il colosso di Mountain View ha rimosso le funzionalità dell’assistente da App Google, mantenendolo disponibile soltanto tramite l’app dedicata che nelle ultime ore, in seguito a un aggiornamento, sta ricevendo un redesign che va a pareggiare i conti con la controparte per dispositivi Android.

Gemini si rifà il look su iOS con una “nuova” interfaccia

A un mesetto dal rinnovamento dell’interfaccia utente di Gemini nella sua versione per Android, Google sta ora riservando lo stesso trattamento alla versione per iOS dell’app dedicata al chatbot.

Nello specifico, come potrete notare dalla seguente galleria d’immagini (alcuni screenshot sono dei colleghi di 9to5Google), cambia soprattutto la parte bassa, quella con il campo di testo e tutti i pulsanti delle opzioni.

Tutti questi elementi sono ora contenuti all’interno di una “pillola” che si estende orizzontalmente; il pulsante fotocamera è stato inglobato all’interno del menu di condivisione (quello nascosto dietro il pulsante “+”); inoltre, all’apertura dell’app, verrà immediatamente mostrata la tastiera per velocizzare le operazioni di scrittura.

I cambiamenti si manifestano anche durante la scrittura nel campo testuale: in precedenza, i pulsanti rimanevano in basso e il testo veniva mostrato sopra; ora, sembra tutto decisamente più simile all’interfaccia di una vera app di messaggistica istantanea.

L’ultimo appunto riguarda il menu di condivisione: rispetto al passato, come anticipato poco sopra, ha inglobato il pulsante fotocamera; le opzioni disponibili (per tutti) salgono a tre (Fotocamera, Galleria, File).

La “nuova” interfaccia dell’app di Gemini per dispositivi iOS è in fase di rollout graduale (lato server) per tutto coloro che hanno aggiornato l’app alla versione 1.2025.0670001 (l’ultima disponibile). Non preoccupatevi qualora vediate ancora la vecchia interfaccia utente (come capita a noi, d’altronde): nei prossimi giorni il rollout verrà completato.

Caricamento e analisi dei file sono disponibili per tutti

Lo scorso 20 febbraio, tramite un nuovo post pubblicato sul portale degli aggiornamenti di Gemini, Google ha confermato l’estensione a tutti gli utenti della possibilità di caricare documenti (oltre alle immagini) nelle conversazioni con il chatbot (in precedenza era disponibile solo per gli abbonati Advanced).

Il caricamento di documenti è ora disponibile per tutti gli utenti di Gemini Cosa: ora puoi caricare agevolmente più file di Documenti Google, PDF e documenti Word da Google Drive o dal tuo dispositivo su Gemini per ottenere riepiloghi rapidi, feedback personalizzato e informazioni chiave. Al momento, Gemini offre una finestra contestuale da 32.000 token (circa 50 pagine di testo), con limiti di utilizzo. Gli utenti Gemini Advanced continueranno ad avere una finestra contestuale da 1 milione di token (circa 1500 pagine di testo). Perché: ottieni informazioni più approfondite dai tuoi documenti e semplifica i flussi di lavoro con Gemini per risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Come scaricare l’app di Gemini su iPhone

L’app standalone di Gemini è disponibile al download tramite l’App Store su tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 16. Il procedimento per scaricarla per la prima volta è molto semplice: vi basterà cercare Gemini nella scheda “Cerca” dello store (o effettuare un tap su questo link diretto) e selezionare “Ottieni”. Per aggiornarla, invece, vi basterà selezionare “Aggiorna” dalla stessa pagina.