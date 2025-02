Come ormai da tradizione, AVM sarà presente al Mobile World Congress 2025, evento che non ha bisogno di presentazioni e solitamente utilizzato dalle aziende di settore per anticipare tutte le maggiori novità che vedremo sul mercato nel corso dell’anno.

Il produttore mostrerà a Barcellona gli ultimi prodotti della serie FRITZ!, dalle soluzioni per internet veloce tramite 5G e fibra ottica, passando per gli extender e i sistemi Wi-Fi Mesh a lunga portata. Ma vediamo tutto nel dettaglio, sperando di toccare con mano queste novità alla fiera spagnola che ci vedrà impegnati in prima persona per mostrarvi i migliori prodotti in esposizione.

AVM e i nuovi dispositivi FRITZ!Box, potenti e versatili

Capaci di interfacciarsi con una rete in fibra ottica, un modem in fibra ottica o una rete 5G, i nuovi modelli FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 4690 e FRITZ!Box 6860 5G permetteranno ai provider di offrire ai propri clienti una connessione ultra-veloce.

Non ci sono solo le prestazioni però, infatti i nuovi FRITZ!Box offrono VPN veloce, funzionalità avanzate per la smart home e tutta la parte relativa alla telefonia, risultando quindi molto versatili e adatti a tutte le applicazioni domestiche, dalla navigazione, passando per il gaming e le videochiamate ad alta qualità.

Al MWC di Barcellona ci sarà posto anche per le ultime soluzioni per il Wi-Fi Mesh, come il FRITZ! Mesh Set 4200, compatibile con qualsiasi modem. Insieme a questo saranno presentati anche due nuovi repeater Wi-Fi 7, FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700, da abbinare a un FRITZ!Box o un altro router per portare internet in ogni angolo della casa.

I nuovi FRITZ!Box per fibra ottica a 10G

Andando un po’ più nel dettaglio, il nuovo FRITZ!Box 5690 XGS è progettato per lo standard XGS-PON, ovvero che consente velocità fino a 10 Gbit/s su fibra ottica. Supporta il Wi-Fi 7, una porta WAN/LAN da 10 gigabit e un set completo di funzionalità per la telefonia, la Smart Home e il networking, tipiche dei modelli FRITZ!Box per intenderci.

Chi invece possiede già un modem in fibra ottica potrebbe valutare invece il nuovo FRITZ!Box 4690 come router per migliorare ulteriormente le prestazioni del proprio Wi-Fi. Anche qui troviamo WiFi 7 ad alte prestazioni, pieno supporto allo standard 10 Gbps e tre porte LAN da 2.5 Gbps. Non mancano poi funzionalità avanzate per VPN, smart home, telefonia, controllo parentale e un firewall integrato.

Velocità 5G per la casa e in mobilità

Altrà novità da segnalare è il FRITZ!Box 6860 5G. Presto disponibile in Italia, questo dispositivo offre internet veloce su rete mobile grazie a un hotspot Wi-Fi e funzionalità di telefonia. Realizzato con materiali di qualità e uno chassis robusto, può essere utilizzato sia in ambienti interni che all’esterno; supporta 5G (NSA, SA) e LTE, raggiungendo velocità di trasferimento dati fino a 1,3 Gbps.

FRITZ!Box 6860 5G supporta il Wi-Fi Mesh conforme allo standard Wi-Fi 6, garantendo un robusto segnale in tutto la casa, senza dimenticare la base DECT integrata che consente l’uso della telefonia e delle applicazioni smart home.

Arrivano anche i FRITZ!Repeater con Wi-Fi 7 e FRITZ!Mesh Set 4200

Allo stand di AVM ci sarà posto anche per i nuovi FRITZ!Repeater 1700 e FRITZ!Repeater 2700, due modelli compatibili con lo standard Wi-Fi 7 ideati per estendere la copertura della rete in tutta la casa e fornire prestazioni di livello sia per velocità di trasferimento che per latenza. I FRITZ!Repeater possono essere utilizzati anche con router di altri produttori, inoltre, l’app gratuita FRITZ!App Wi-Fi aiuta a posizionarli nel punto migliore per massimizzarne l’efficienza.

Rimanendo in ambito Wi-Fi Mesh, c’è il FRITZ!Mesh Set 4200, un set che include il già noto FRITZ!Repeater 3000AX con Wi-Fi 6 ed è disponibile in configurazione con due o tre dispositivi. I FRITZ!Mesh Set possono essere installati ovunque e collegati a un FRITZ!Box, a un altro router o direttamente a un modem in fibra ottica, gestibili e configurabili direttamente con l’app dedicata MyFRITZ!App.

Al momento non abbiamo anticipazioni su prezzi e disponibilità per il mercato italiano, fatta eccezione come detto per FRITZ!Box 6860 5G che dovrebbe arrivare a breve presso i maggiori rivenditori (maggiori info qui).

Caratteristiche di rilievo dei nuovi dispositivi FRITZ!

FRITZ!Box 5690 XGS:

Router in fibra ottica ad alta velocità fino a 10 Gbit/s

Supporto per lo standard XGS-PON per connessioni in fibra ottica

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s, 2.4 GHz fino a 1376 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 10 Gbit/s e 4 porte LAN da 1 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette 5G/4G, archiviazione e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzionalità Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi

FRITZ!Box 4690

Router wireless, ideale per il collegamento a un modem in fibra ottica

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 MIMO su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s (Wi-Fi 7), 2.4 GHz fino a 1200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

1 porta WAN da 10 Gbit/s, 1 porta LAN da 10 Gbit/s e 3 porte LAN da 2.5 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per chiavette 5G/4G, archiviazione e stampanti

Telefonia tramite DECT, IP/SIP e 1 porta analogica (FXS)

Funzionalità Smart Home tramite DECT ULE

FRITZ!OS con VPN, parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi e molto altro

FRITZ!Repeater 2700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura della rete Wi-Fi

Wi-Fi Mesh, 4 x 4 su 5 GHz e 2 x 2 su 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s, 2.4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 2.5 Gbit/s per il collegamento via cavo o per dispositivi di rete compatibili

Crittografia WPA3

Compatibile con WPS

Compatibile con qualsiasi router Wi-Fi

L’app FRITZ!App WLAN aiuta a trovare la posizione ideale in casa

FRITZ!Repeater 1700

Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura della rete Wi-Fi

Wi-Fi Mesh, 2 x 2 su 5 GHz e 2.4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s, 2.4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN da 1 Gbit/s per il collegamento via cavo o per dispositivi di rete compatibili

Crittografia WPA3

Compatibile con WPS

Compatibile con qualsiasi router Wi-Fi

L’app FRITZ!App WLAN aiuta a trovare la posizione ideale in casa

FRITZ!Mesh Set 4200