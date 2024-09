Le anteprime delle app in miniatura nella barra delle applicazioni di Windows mostrano una piccola finestra dell’app aperta quando l’utente ci passa sopra il cursore del mouse.

Il browser Microsoft Edge offre da tempo la modalità Picture-in-Picture (PiP), ma per attivarla è necessario cliccare con il pulsante destro del mouse sulla scheda in cui è in riproduzione il video e quindi cliccare su Apri immagine nell’immagine.

Per rendere più comoda l’operazione Microsoft ha recentemente aggiunto un pulsante PiP nell’anteprima in miniatura di Edge, consentendo agli utenti di passare rapidamente a una piccola finestra video mobile che occupa solo un piccolo spazio sullo schermo.

In questo caso le miniature includono anche alcune utili opzioni di controllo, come i pulsanti play/pausa e skip e anche quello per disattivare/riattivare l’audio, ma ora nell’anteprima in miniatura di Edge c’è anche un pulsante per entrare o uscire dalla modalità PiP.

L’anteprima in miniatura di Microsoft Edge ora include un pulsante PiP

Attualmente la nuova opzione PiP nell’anteprima in miniatura di Microsoft Edge è limitata agli utenti Canary. Con questa versione sperimentale basta andare in Impostazioni > Aspetto e scorrere verso il basso fino a visualizzare la sezione Schermo diviso, all’interno della quale ora è presente anche l’opzione Mostra controllo multimediale nella barra delle applicazioni di Windows.

Entrando in modalità PiP è possibile lavorare su documenti, navigare sul Web o fare qualsiasi altra cosa senza perdere completamente di vista il video in riproduzione.