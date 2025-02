Torniamo a occuparci delle questioni legate al DMA (Digital Markets Act) e al DSA (Digital Services Act) per quanto concerne Apple, una delle big del settore tech che hanno dovuto apportare modifiche a sistemi operativi (iOS e iPadOS), app e servizi (come l’App Store) per soddisfare il nuovo regolamento imposto dall’Unione Europea.

Lo scorso ottobre, il colosso di Cupertino ha introdotto una nuova regola per la distribuzione di app nell’UE. Nella giornata di ieri, tramite un annuncio pubblicato sul portale degli sviluppatori, Apple ha avvisato dell’entrata in vigore effettiva di questa regola. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

App Store in UE: spariscono le app che non rispettano un requisito

La scorsa primavera, Apple ha dovuto apportare un sacco di modifiche per adeguare i propri sistemi operativi e i propri servizi ai dettami di DMA e DSA nell’Unione Europea (il fatto di dovere adeguare il tutto, tra le altre cose, è uno dei motivi per cui Apple Intelligence non è ancora disponibile per gli utenti europei su iPhone e iPad).

Le richieste dell’UE al colosso di Cupertino sono proseguite poi nei mesi successivi e, a ottobre, Apple ha dovuto annunciare una nuova regola per la distribuzione di app tramite App Store nell’Unione Europea che colpisce gli sviluppatori che generano ricavi attraverso un’app: in sostanza, questi sviluppatori hanno assunto il ruolo di “trader” (operatore commerciale) e sono tenuti a fornire i propri dati pubblici.

Facendo seguito a quanto pubblicato in data 17 ottobre 2024, e dopo numerose sollecitazioni agli sviluppatori, Apple ha comunicato sul portale dedicato agli sviluppatori che le app coinvolte, ovvero quelle che non sono state adeguate al nuovo requisito per la distribuzione, sono state rimosse dallo store nell’Unione Europea.

A partire da oggi , le app senza lo stato di trader sono state rimosse dall’App Store nell’Unione Europea (UE) finché lo stato di trader non sarà fornito e verificato da Apple. I titolari di account o gli amministratori dell’Apple Developer Program dovranno inserire questo stato in App Store Connect per conformarsi al Digital Services Act.

Per far sì che la propria app torni a essere distribuita attraverso lo store ufficiale della Mela morsicata nell’Unione Europea, gli sviluppatori dovranno indicare la seguente tipologia di informazioni che, agli utenti, verrà mostrata nel campo “Fornitore” tra le informazioni dell’app stessa: