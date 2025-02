L’Unione Europea investirà 200 miliardi di euro nel settore dell’intelligenza artificiale per (provare a) competere con gli Stati Uniti d’America e la Cina attraverso una nuova iniziativa denominata InvestAI. Lo ha annunciato oggi, martedì 11 febbraio, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in occasione dell’AI Action Summit di Parigi, vertice in cui ha fatto sapere che sono stati messi sul piatto 20 miliardi di euro a integrazione dei finanziamenti già promessi dall’EU AI Champions, un’iniziativa che conta più di 70 investitori privati e, ora, 200 miliardi di euro di investimenti utili per sviluppare l’AI.

“Vogliamo che l’Europa sia uno dei continenti leader nell’intelligenza artificiale, e questo significa abbracciare uno stile di vita in cui l’AI è ovunque. Troppo spesso sento dire che l’Europa è in ritardo rispetto agli Stati Uniti o alla Cina. Non sono d’accordo, perché la corsa all’intelligenza artificiale è tutt’altro che finita” ha commentato von der Leyen.

InvestAI: 200 miliardi di euro per sviluppare l’intelligenza artificiale in Europa

I 20 miliardi di euro messi sul piatto dall’Unione Europea per l’iniziativa InvestAI, a cui si aggiungono gli altri menzionati per un totale di 200 miliardi, serviranno innanzitutto per costruire quattro grandi stabilimenti (giga factory) alimentati da circa 100mila chip di ultima generazione (numero quattro volte superiore rispetto quello delle fabbriche in fase di realizzazione) utili per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Questi stabilimenti saranno specializzati nell’addestramento di modelli complessi e di grandi dimensioni, prodotti che necessitano di un’ampia infrastruttura di calcolo e che serviranno per ottenere progressi in alcuni settori specifici come la scienza e la medicina, ha spiegato la Commissione Europea nel comunicato stampa relativo.

Già lo scorso dicembre la Commissione aveva annunciato la realizzazione delle prime sette fabbriche del settore, a cui presto se ne aggiungeranno altre cinque, come parte di un progetto, questo di InvestAI, che mira a promuovere l’intelligenza artificiale su più campi, con iniziative per la formazione, la riqualificazione e l’incentivazione pubblica e privata.

“Questa partnership pubblico-privata unica, una sorta di CERN per l’intelligenza artificiale, consentirà a tutti i nostri scienziati e alle nostre aziende, non solo alle più grandi, di sviluppare i più avanzati grandi modelli necessari per fare dell’Europa un continente dell’intelligenza artificiale” ha aggiunto von der Leyen.