Sebbene il settore principale di Meta sia quello dei social network, il colosso statunitense ha anche altri interessi, a partire dal campo dell’intelligenza artificiale e nei suoi programmi vi potrebbe essere pure la realizzazione di robot umanoidi.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, pare sia stato formato un apposito team che avrà il compito di lavorare su hardware per robot umanoidi che possano essere capaci di portare a compimento le più comuni faccende domestiche.

Cosa possiamo aspettarci da Meta nel settore della robotica

Il primo robot umanoide frutto del lavoro di Meta potrebbe non essere venduto dal colosso statunitense, che inizialmente avrebbe in programma di realizzare i sensori, il software e i sistemi di intelligenza artificiale di base per questo genere di dispositivi, destinati da essere prodotti e commercializzati da altre aziende.

Meta avrebbe già avviato apposite trattative con varie aziende specializzate nel settore della robotica, tra le quali vi sono anche Unitree Robotics e Figure AI.

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso statunitense, gli investimenti già effettuati sono complementari a soluzioni che possono essere sfruttate nel settore della robotica e l’azienda è convinta che puntare su questo campo non possa che accrescere il valore di Meta AI.

Il nuovo team di robotica del colosso dei social network sarà guidato da Marc Whitten, in passato già dirigente di altre big del settore hi tech del calibro di Microsoft, Sonos, Unity e Amazon.

Ricordiamo che già altre aziende hanno mostrato dei robot umanoidi, come ad esempio Tesla e sono in tanti tra gli addetti ai lavori a ritenere che potrebbe essere proprio questo il campo sul quale nei prossimi anni si daranno battaglia i vari colossi del mondo della tecnologia. Staremo a vedere.