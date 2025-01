Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nell’ultimo anno hanno preso sempre più piede nel mondo mobile e nei social network e anche Meta ha sviluppato un pacchetto di soluzioni da offrire ai suoi utenti.

Nelle scorse ore, attraverso un post su blog ufficiale, il colosso dei social network ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità che renderà l’utilizzo di Meta AI ancora più accattivante: il chatbot di intelligenza artificiale, infatti, sarà in grado di ricordare alcuni dettagli sull’utente (come, ad esempio i suoi interessi o le preferenze alimentari) e sfrutterà tali dati per fornire consigli più pertinenti.

Meta AI si arricchisce di due nuove funzioni

Alla fine dello scorso anno questa nuova funzione è stata implementata per una ristretta cerchia di utenti su WhatsApp e Messenger, consentendo così al chatbot di ricordare alcuni dettagli condivisi dagli utenti, per aiutarlo a personalizzare le risposte future (per esempio, l’agente IA può ricordare che l’utente è vegano e in futuro consigliargli un pasto che rispetti la sua “filosofia” alimentare).

Ebbene, il team di Meta ha deciso che è arrivato il momento del lancio di questa funzionalità su larga scala: Meta AI negli Stati Uniti e in Canada su Facebook, Messenger e WhatsApp, sia su Android che su iOS, sarà in grado di ricordare certe informazioni condivise nelle conversazioni singole e che gli utenti potranno comunque cancellare in qualsiasi momento.

Sempre negli Stati Uniti e in Canada è in fase di rilascio una nuova funzionalità volta a garantire agli utenti un più elevato livello di personalizzazione di Meta AI su Facebook, Messenger e Instagram.

In pratica, Meta AI sarà in grado di elaborare consigli sulla base delle informazioni personali degli utenti o dei contenuti visualizzati di recente.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Meta per scoprire quando queste funzionalità saranno rilasciate a livello globale.