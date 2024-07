Meta sta introducendo l’ennesima funzionalità di intelligenza artificiale nell’app WhatsApp beta per iOS.

Grazie alla funzionalità AI Studio, prossimamente gli utenti iPhone potranno utilizzare una gamma di chatbot utili e divertenti progettati per aiutarli con esigenze o preferenze specifiche.

WhatsApp sta lanciando una funzionalità AI Studio con nuovi chatbot

La sezione di AI Studio consente agli utenti di WhatsApp beta di esplorare una varietà di nuovi chatbot creati da Meta e creatori esterni, offrendo una scelta più diversificata e personalizzabile.

In questo modo gli utenti potranno interagire con una varietà di strumenti AI per attività come rispondere a domande frequenti, offrire consigli personalizzati e semplificare varie attività quotidiane con un maggiore coinvolgimento.

I messaggi personali nelle chat e nei gruppi rimangono privati ​​e non vengono mai inviati a Meta per via della crittografia end-to-end.

Questa novità, in sperimentazione anche su WhatsApp beta per Android, è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 24.15.10.72 di WhatsApp per iOS e verrà distribuita più ampiamente nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

