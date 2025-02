La Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), una società di ricerche di mercato che fornisce approfondimenti sul comportamento dei consumatori, ha recentemente pubblicato un nuovo report che si concentra sul comportamento degli utenti iPhone riguardo al dispositivo in loro possesso.

Dal report, aggiornato periodicamente, emerge che il “ciclo di aggiornamento dell’iPhone”, inteso come il periodo in cui l’utente tiene effettivamente il dispositivo prima di sostituirlo, si sta accorciando.

Gli utenti iPhone cambiano modello più spesso rispetto a prima

La CIRP ha provato a rispondere a una domanda ricorrente tra (alcuni) appassionati di tecnologia e analisti: per quanto tempo, un possessore di iPhone, tiene il dispositivo prima di cambiarlo?

Per farlo, la società di ricerche di mercato analizza periodicamente (a trimestri) l’andamento delle vendite e, tramite confronti con quanto successo nello stesso periodo dell’anno precedente, prova a fare previsioni per il futuro.

Di seguito riportiamo la situazione inerente al trimestre che si è concluso alla fine del mese di dicembre 2024, confrontandola con i periodi corrispondenti dei quattro anni precedenti (2020-2023):

Il 9% degli utenti ha cambiato iPhone a meno di un anno dall’acquisto Nel dicembre 2023 era il 7% Nel dicembre 2022 era il 10% Nel dicembre 2021 era il 13% Nel dicembre 2020 era il 10%

ha cambiato iPhone Il 27% degli utenti ha cambiato iPhone a oltre un anno ma a meno di due anni dall’acquisto Nel dicembre 2023 era il 24% Nel dicembre 2022 era il 28% Nel dicembre 2021 era il 34% Nel dicembre 2020 era il 26%

ha cambiato iPhone Il 30% degli utenti ha cambiato iPhone a oltre due anni ma a meno di tre anni dall’acquisto Nel dicembre 2023 era il 33% Nel dicembre 2022 era il 31% Nel dicembre 2021 era il 32% Nel dicembre 2020 era il 31%

ha cambiato iPhone Il 33% degli utenti ha cambiato iPhone a oltre tre anni dall’acquisto Nel dicembre 2023 era il 36% Nel dicembre 2022 era il 31% Nel dicembre 2021 era il 21% Nel dicembre 2020 era il 33%

ha cambiato iPhone a

Tirando le somme, nell’ultimo trimestre del 2024 è aumentato il numero di utenti che hanno cambiato iPhone “prima” rispetto allo stesso periodo del 2023: raggiungiamo il 36% considerando tutti gli iPhone con meno di due anni di vita (contro il 31% registrato nel 2023), cifra analoga al 2020, l’anno della pandemia da COVID-19.

Di contro, è leggermente diminuito il numero di utenti che hanno sostituito iPhone più vecchi di due anni: nel quarto trimestre del 2024 siamo al 63% complessivo, contro il 69% del 2023. Nel mondo Apple, permane una certa tendenza verso il mantenimento a lungo termine dello stesso dispositivo.

I possibili motivi dietro i “cicli di aggiornamento” più corti

La CIRP prova anche a fornire alcuni possibili motivi che possano spiegare l’andamento attuale con “cicli di aggiornamento” più corti: accordi con operatori telefonici, incentivi continui per passare al modello più recente (come gli acquisti a rate) e non solo.

Nell’ultimo anno potrebbe aver iniziato a giocare un ruolo importante anche Apple Intelligence che è attualmente disponibile solo sugli iPhone 15 Pro del 2023 e sugli iPhone 16 del 2024: pur essendo disponibile solo negli Stati Uniti e in altri paesi anglofoni, la suite di intelligenza artificiale del colosso di Cupertino potrebbe avere spinto i possessori di modelli relativamente recenti, ma senza supporto all’IA, a fare il cambio prima del previsto.

In ultima analisi, tralasciando quegli utenti che sfruttano i Melafonini per scopi specifici e dedicati (vedi i content creator con i modelli Pro) che li cambiano più spesso per essere sempre sul pezzo con le nuove potenzialità multimediali, la società di ricerche suggerisce che potrebbe essere cambiato, almeno in parte, il “pubblico” a cui si rivolgono gli iPhone; restano i felici possessori di vecchi modelli (oltre 3 anni) che, prima o poi, dovranno cambiare e dare un’altra spinta alla statistica.