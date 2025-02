Un paio di giorni fa, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per quasi tutti i sistemi operativi di ultima generazione, andando a risolvere una vulnerabilità critica che affliggeva le più recenti versioni di iOS 18 e iPadOS 18.

Nella giornata di ieri, invece, è arrivata una importante novità legata agli Account Apple: il colosso di Cupertino ha infatti introdotto la possibilità di migrare gli acquisti tra due diversi account, permettendo così agli utenti in possesso di più account di spostare tutti gli acquisti su uno solo degli account in possesso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Apple aggiunge una nuova possibilità per chi ha più account della Mela morsicata

Martedì 11 febbraio 2025, Apple ha pubblicato un nuovo articolo chiamato “Migrare gli acquisti da un Apple Account a un altro Apple Account” sul portale di supporto, annunciando di fatto questa nuova possibilità che può risultare molto utile per coloro che possiedono (e usano) attivamente più account della Mela morsicata.

Alcuni utenti, infatti, potrebbero aver acquistato app, musica o altri contenuti (dal colosso di Cupertino) su un account “secondario” ma vorrebbero spostare tutti gli acquisti effettuati su un solo account, quello “principale”.

Prima di andare a vedere nel dettaglio qual è la procedura per potere migrare gli acquisti da un account a un altro, spiegata nel dettaglio dal team di supporto, vale la pena di sottolineare che la funzionalità non è disponibile per gli utenti dell’Unione Europea, del Regno Unito e dell’India.

Come migrare gli acquisti da un account all’altro

Per sfruttare questa nuova possibilità offerta dalla Mela morsicata è necessario avere effettuato l’accesso con i due account, secondario (da cui migrare gli acquisti) e principale (su cui migrare gli acquisti), sullo stesso iPhone o sullo stesso iPad (che dovranno essere aggiornati all’ultima versione software disponibili).

L’account principale dovrà essere quello che sul dispositivo è sfruttato per l’utilizzo di iCloud e tutte le funzionalità principali dell’ecosistema Apple (come il servizio Dov’è). Inoltre, l’account secondario non dovrà fare parte di un gruppo “In famiglia” diverso da quello dell’account principale e non dovrà essere utilizzato per gli acquisti condivisi.

Una volta che verranno verificate queste cose, la procedura sarà piuttosto semplice:

Accedere alle impostazioni di sistema da iPhone o iPad. Accedere alla pagina del proprio Account Apple (tramite tap sul proprio nome).S Effettuare un tap su “File multimediali e acquisti”, quindi selezionare “Visualizza account” (potrebbe richiedere la password dell’account per l’accesso). Scorrere in basso fino fino a individuare “Migra acquisti”. Ricontrollare le informazioni su entrambi gli account e seguire le indicazioni presenti nella schermata.

A questo punto, completata la migrazione, il dispositivo mostrerà il messaggio “Gli acquisti sono stati migrati” (l’utente riceverà anche una mail di conferma agli indirizzi e-mail associati ai due account). L’ultimo passaggio sarà quello di uscire dall’account Apple secondario, che non potrà più essere utilizzato per gli acquisti, e accedere con quello principale sul dispositivo.

Potete raggiungere il dettagliato articolo di supporto tramite questo link. È un peccato che questa nuova potenzialità non sia disponibile dalle nostre parti: la speranza è che possa essere estesa, magari non troppo lontano, anche agli utenti dell’Unione europea (e quindi anche agli utenti italiani).