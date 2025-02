Scattare foto di alta qualità con iPhone non è solo un lavoro da punta e scatta, richiede la giusta configurazione e un flusso di lavoro ben organizzato. Questa guida su come scattare belle foto con iPhone ti aiuterà ad impostare al meglio la fotocamera e sfruttare il formato RAW per ottenere immagini dettagliate e dal look semiprofessionale.

Foto perfette su iPhone: tutti i setting da attivare

Prima di iniziare a scattare con un iPhone di Apple, è fondamentale configurare le impostazioni della fotocamera per permettere di accedere alla miglior qualità possibile. Farlo è semplicissimo, accedi a Impostazioni > Fotocamera e segui questi passaggi:

Disattiva Camera Control su iPhone 16 a salire per evitare cambiamenti involontari.

su iPhone 16 a salire per evitare cambiamenti involontari. Seleziona Stili fotografici su Standard per una resa neutra.

per una resa neutra. Ecco il passaggio più importante: nella sezione Formati, abilita Efficienza elevata e attiva Controllo ProRAW e risoluzione. Imposta Formato Pro di default su ProRAW max fino a 48 MP e JPEG XL Lossless per ottenere la massima qualità.

e risoluzione. Imposta Formato Pro di default su per ottenere la massima qualità. Nella sezione Mantieni impostazioni , abilita Controllo macro, Zoom ritratto e Live Photo per evitare switch involontari tra le lenti.

, abilita Controllo macro, Zoom ritratto e Live Photo per evitare switch involontari tra le lenti. Attiva la griglia nella sezione Composizione per migliorare l’inquadratura e usa Allineamento orizzontale per scatti più precisi.

per scatti più precisi. Lascia Fotocamera Fusion con le impostazioni predefinite per ottenere risultati ottimali.

Come scattare in modalità ProRAW Max su iPhone

Quando si è in giro o in viaggio, è essenziale accedere rapidamente all’app Fotocamera. Puoi farlo con uno swipe dalla schermata di blocco, tramite Action Button o Camera Control (se disponibile) oppure tramite altre scorciatoie personalizzate.

Una volta aperta la fotocamera, controlla la scritta Pro Max in alto a destra. Cliccandola attiverai la modalità RAW massima qualità. Se la tieni premuta, potrai accedere ad altri controlli, ma il più importante è RAW Max.

Non è consigliabile mantenere sempre attiva la modalità RAW, poiché i file risultano molto pesanti. È meglio abilitarla solo quando serve la massima qualità. Se necessario, puoi mantenere il controllo sempre visibile nelle impostazioni.

Come editare ProRAW su iPhone con Adobe Lightroom

Dopo aver scattato la foto in RAW, il passo successivo è l’editing. Apri Adobe Lightroom e importa l’immagine per ottimizzarla. La prima operazione da fare è selezionare il profilo Apple ProRAW, che consente di mantenere fedeltà cromatica e massimizzare la qualità dell’immagine. Successivamente, è possibile partire dai preset colore offerti da Adobe per avere una base su cui lavorare, regolando poi manualmente l’intensità delle modifiche.

Per migliorare il contrasto e i dettagli dell’immagine, intervieni sulle regolazioni di luci, ombre, bianchi e neri. La gestione dei colori può essere perfezionata regolando tonalità, saturazione e luminanza in base alle preferenze personali. Per affinare ulteriormente lo scatto, è utile intervenire sulla nitidezza, ridurre il rumore e applicare un eventuale reframing per correggere la composizione.

Se necessario, utilizza le Maschere selettive per modificare in modo mirato alcune aree dell’immagine senza alterare l’intero scatto. Dopo aver effettuato tutte le regolazioni, esporta l’immagine e verifica il risultato finale nella galleria del tuo iPhone, dove potrai apprezzare i dettagli e la pulizia dell’immagine modificata.

iPhone e ProRAW: perché è importante sperimentare

Scattare in RAW e modificare le foto permette di ottenere risultati semiprofessionali con il proprio iPhone. La qualità delle immagini dipende non solo dalle capacità hardware fotocamera ma anche dal processo di editing. Paradossalmente proprio l’editing automatico dei device top gamma sta diventando un problema, i loro algoritmi di post-processing tendono a produrre immagini ottimizzate per i social ma spesso con un eccesso di nitidezza e saturazione che penalizza il look generale dello scatto, la capacità di poterlo lavorare per renderlo unico. Spesso e volentieri, la famosa AI su smartphone rovina hardware che potrebbero fare molto di più.

Sfruttare appieno l’hardware che si è pagato a caro prezzo significa prendere il controllo della qualità dell’immagine, evitando che il software decida per noi. Con l’uso del RAW e una post-produzione adeguata, si può valorizzare al massimo il potenziale fotografico dell’iPhone.