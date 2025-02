Rimaniamo, purtroppo, nell’ambito delle disavventure legate al mondo dei PC desktop e dei componenti per segnalare un nuovo caso di malfunzionamento che stavolta vede protagonista AMD e il suo tanto amato processore Ryzen 7 9800X3D.

Solo ieri avevamo segnalato il primo caso (confermato) di NVIDIA GeForce RTX 5090 con connettore PCI-E 16 bruciato, ancora sotto studio per via dell’utilizzo di un connettore custom, ma soprattutto perché nelle ultime ore continuano ad arrivare report, studi e ipotesi su quella che potrebbe essere realmente la problematica.

Detto questo, solitamente non riportiamo all’attenzione casi isolati come quello in oggetto, tuttavia c’è già un piccolo precedente che ci porta a segnalarlo, senza contare che la dinamica in questo caso sembra del tutto diversa.

AMD Ryzen 7 9800X3D bruciato: questa volta non per errore umano (sembra)

Limitandoci a segnalare il caso, senza alcuna polemica riguardo il prodotto in oggetto, un utente ha postato su Reddit le foto del suo AMD Ryzen 7 9800X3D bruciato e danneggiato in modo irreversibile, così come la scheda madre che lo ospitava, evidentemente compromessa nella zona corrispondente del socket.

Se il primo caso di Ryzen 7 9800X3D danneggiato qualche mese fa, con danni simili se non peggiori anche alla motherboard, era stato ricondotto a un errore umano e per la precisione a un errore di installazione e relativa forzatura della CPU nel socket AMD AM5, questa volta l’utente sembra non avere colpe (almeno da quello che dichiara, intendiamoci).

Il sistema in questione, che vedeva accoppiata alla CPU una scheda madre ASRock NOVA X870E, era nuovo con venti giorni di vita; nessun overclock (solo profilo EXPO sulle RAM), segno di instabilità o temperature eccessive segnalati, quindi di primo acchito si potrebbe dire che la CPU lavorava secondo le specifiche AMD.

L’utente aggiunge anche di aver aggiornato il BIOS all’ultimo disponibile, mentre riguardo alla dinamica, racconta che il suo PC si è completamente spento durante la visione di una serie TV, senza dare più segni di vita e successivamente portando alla scoperta che tutti possiamo vedere nelle immagini prodotte.

Al momento non è chiaro quello che potrebbe essere successo, l’utente stesso parla di sfortuna, tuttavia non ci costa nulla tenere monitorata la situazione e aggiornarvi in caso di novità importanti; in caso contrario si tratterà del classico caso isolato, il secondo dopo quello dello scorso autunno. AMD Ryzen 7 9800X3D è il processore più in voga del momento, senza considerare che è anche il più veloce in ambito gaming, caratteristica che ha contribuito a renderlo un best seller, e per questo merita secondo noi una certa attenzione.