Volkswagen oserà là dove Tesla non ha osato, lanciando sul mercato un’auto elettrica dal prezzo super competitivo. È più o meno questo l’elemento più interessante che è emerso dalla riunione di lavoro che si è tenuta a Wolfsburg, storica sede del marchio automobilistico.

Tramite il CEO Thomas Schäfer, l’azienda ha recentemente diffuso chiare indicazioni su quali siano i piani futuri del marchio: recuperare terreno sul fronte della competitività, attaccare il mercato con nuovi modelli, stabilire nuovi standard per rafforzare la leadership.

Volkswagen produrrà un’auto elettrica super economica

In attesa che la ID.2 da 25.000 euro, annunciata nel 2023, faccia il suo debutto sul mercato (potrebbe slittare a inizio 2026), Volkswagen prova a scuotere il mercato dell’elettrico con un annuncio molto interessante.

Come anticipato in apertura, il marchio di Wolfsburg lancerà sul mercato un’auto elettrica economica (che potrebbe chiamarsi ID.1) dal prezzo super competitivo, con un listino che dovrebbe partire dai 20.000 euro. Sostanzialmente andrebbe a coprire quella fascia del mercato (dell’elettrico) lasciata “scoperta” dal mancato annuncio della Tesla Model 2.

All’interno del comunicato stampa viene anche mostrato un teaser dell’aspetto che potrebbe avere la futura city-car economica: dimensioni compatte, linee pulite, fari uniti da una cornice orizzontale nera (abbastanza spessa e caratterizzata dal logo VW retroilluminato), fendinebbia integrati nei paraurti (delineati verticalmente).

Show car già a marzo, inizio delle vendite nel 2027

L’auto sarà prodotta proprio a Wolfsburg e l’azienda parla di una “Volkswagen elettrica economica, di alta qualità e redditizia, dall’Europa, per l’Europa”, quindi non è chiaro se questa “ID.1” possa varcare i confini del Vecchio Continente per sbarcare anche in Nord America. La “show car” verrà svelata a marzo e la versione definitiva, secondo quanto comunicato, sarà messa in vendita in Europa a partire dal 2027.

Di seguito riportiamo le parole di Daniela Cavallo, presidente del General and Group Works Council di Volkswagen AG:

Il nuovo modello base completamente elettrico sarà una Volkswagen nel vero senso del termine. È quindi opportuno che i nostri dipendenti dello stabilimento di Wolfsburg siano i primi ad avere un’anteprima del design, prima del grande pubblico.

Il futuro (elettrico) ambizioso di Volkswagen in tre punti

Volkswagen ha recentemente affrontato grossi problemi su più fronti, principalmente derivanti dalla politica di elettrificazione del mercato automobilistico che hanno fatto calare le vendite e creato difficoltà nel tenere il passo con i (sempre più agguerriti) competitor cinesi. Recentemente è stata anche scongiurata la chiusura di alcuni stabilimenti europei, incluso lo storico stabilimento di Wolfsburg, chiamato ora ad affrontare “compiti cruciali” con determinazione.

A dicembre, l’azienda ha raggiunto un accordo con i propri dipendenti firmando il così detto “Zukunft Volkswagen” (la Volkswagen del futuro): la vision combina stabilità economica, occupazione e leadership tecnologica nell’ambito della mobilità sostenibile.

Per raggiungere questa vision, l’azienda ha varato un ambizioso piano in tre fasi che prevede il recupero della competitività (tramite l’ottimizzazione delle strutture, il taglio dei costi e l’aggiunta oculata di nuovi modelli al portfolio esistente), una fase di attacco (che si concretizzerà con il lancio di nove nuovi modelli, incluse la ID.2 e la futura ID.1, entro il 2027) e il ritorno alla leadership (stabilendo nuovi standard e promuovendo la mobilità in tutto il mondo).

Le ambizioni ci sono, i mezzi pure. Vedremo se Volkswagen riuscirà effettivamente a risollevarsi da questo periodo difficile, specie considerando il mutevole contesto in cui stiamo vivendo con il settore automotive. Intanto, restiamo in attesa che venga mostrata ufficialmente la show car della futura auto elettrica economica: l’appuntamento è per il mese di marzo.