La prima Ferrari elettrica arriverà a un anno di distanza dalla F80, la supercar delle supercar di Maranello, svelata lo scorso ottobre. Lo ha annunciato nelle scorse ore l’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, in occasione della presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre del 2024, particolarmente positivi per l’azienda, con previsioni superate e ricavi in aumento dell’11,8% rispetto all’anno precedente.

“I risultati dello scorso anno riflettono un grande lavoro di squadra in tutte le anime della Società, fondamentale anche per una stagione sportiva molto competitiva. La volontà di progresso, che ci caratterizza da sempre, ha portato a un’innovazione nelle infrastrutture con l’inaugurazione dell’e-building – e nei prodotti, evidenziata al meglio dalla nuova supercar, la Ferrari F80. Inoltre, abbiamo puntato all’innovazione nella R&S con il nuovo E-Cells Lab, che rafforzerà ulteriormente le nostre conoscenze elettrochimiche per prepararci al futuro. E proprio di futuro vi parleremo il prossimo 9 ottobre al nostro Capital Markets Day”.

È il momento in cui, oltre ai risultati finanziari e obiettivi raggiunti e futuri, verranno tolti i veli dalla prima Ferrari elettrica, un giorno che sarà storico per la Casa di Maranello perché rappresenterà il primo passo dell’azienda verso le auto a zero emissioni, di cui sappiamo tuttavia ancora poco.

Come sappiamo della prima Ferrari elettrica

Di ufficiale non c’è nulla, è bene precisarlo. Ma negli ultimi mesi varie indiscrezioni permettono di farci una prima idea su come potrebbe essere la Ferrari elettrica. Si vocifera che non sarà una sportiva a due posti secchi, come da tradizione di Maranello, ma un’auto a ruote alte somigliante alla Maserati Levante, una sorella minore della Ferrari Purosangue, il SUV del Cavallino Rampante.

Alcuni mesi fa spuntò anche un video di un’auto elettrica ben camuffata che si aggirava nei dintorni di Maranello, comparsa da considerare con le dovute cautele, s’intende.

Sarà quindi un crossover a zero emissioni? Forse. Una gran turismo rialzata? Può darsi. Un’altra cosa certa che conosciamo è che verrà costruita nel cosiddetto e-building, il nuovo stabilimento di Maranello in cui Ferrari realizzerà sia le prossime auto con motori termici che le elettriche.

Ne sapremo di più nei prossimi mesi, forse anche prima di quel 9 ottobre 2025, giorno di presentazione della prima Ferrari elettrica che, in ogni caso, “sarà divertente da guidare e fatta nel modo giusto” garantì Vigna quasi un anno fa.