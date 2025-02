Nel vasto panorama di browser disponibili per i diversi sistemi operativi, Google Chrome riveste senza dubbio un ruolo decisamente importante; il software sviluppato dal colosso di Mountain View infatti viene quotidianamente utilizzato e apprezzato da molti utenti, ed è per questo che la società si prodiga continuativamente per migliorare quanto offerto.

A tal proposito, nelle ultime ore Google ha annunciato una nuova funzionalità per il suo browser Chrome che renderà l’esperienza di fruizione dei contenuti video ancora più fluida e intuitiva: a breve il browser supporterà la riproduzione automatica dei video in modalità picture-in-picture, senza necessità di intervento da parte dell’utente.

Come cambierà la modalità picture-in-picture nel browser Chrome

La modalità picture-in-picture di Chrome è già una delle funzioni più apprezzate per la riproduzione dei contenuti video in finestra flottante, permette infatti agli utenti di continuare a guardare un video mentre navigano su altre pagine o utilizzano altre applicazioni; finora però il passaggio al PiP richiedeva un’azione manuale da parte dell’utente, ma le cose potrebbero presto cambiare.

Grazie alle modifiche in lavorazione, i video compatibili potranno passare automaticamente in modalità picture-in-picture quando l’utente cambia scheda o esce dalla finestra di Chrome, garantendo così un’esperienza più fluida, senza interruzioni nella riproduzione e senza la necessità di clic aggiuntivi.

Google sta introducendo una nuova API che permetterà agli sviluppatori di abilitare questa funzione sui loro siti web e piattaforme di streaming, quando un utente avvia un video e poi passa ad un’altra scheda o applicazione, il contenuto continuerà a essere riprodotto automaticamente in una finestra flottante, senza necessità di ulteriori interazioni. Ovviamente l’utente mantiene comunque un certo grado di controllo, avendo la possibilità di disattivare questa funzione direttamente dalle impostazioni di Chrome.

L’azienda sottolinea inoltre come, per garantire un’esperienza utente positiva, le app web desktop debbano soddisfare alcuni requisiti; nello specifico:

L’URL del frame superiore è sicuro secondo il servizio Navigazione sicura.

I media risiedono nella parte superiore.

Il contenuto multimediale è stato udibile negli ultimi due secondi.

I media sono focalizzati sull’audio.

I media stanno giocando.

È stato registrato un gestore di azioni di sessione multimediale per l’azione “enterpictureinpicture”

La soglia del Media Engagement Index dell’utente è stata superata, il che indica che l’utente consuma frequentemente contenuti multimediali in questa app Web. Ciò si applica se l’impostazione del browser dell’utente è “Can ask to enter picture-in-picture”. Se l’utente consente esplicitamente all’app Web di immettere picture-in-picture, questa condizione non si applica.

Secondo quanto condiviso, la novità in questione verrà introdotta progressivamente nel browser Chrome a partire dalla versione 134; per coloro che non vogliono aspettare però, è possibile abilitare e testare questa funzionalità immediatamente abilitando il flag chrome://flags/#auto-picture-in-picture-for-video-playback.