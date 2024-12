Google Chrome è il browser Web più popolare a livello globale e gran parte del suo successo è merito del continuo lavoro del suo team di sviluppatori, volto a migliorare l’esperienza offerta agli utenti attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche che possano rendere l’interfaccia più accattivante.

Tra le novità in arrivo pare ve ne sia anche una che dovrebbe sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per offrire agli utenti un riassunto delle recensioni relative ai negozi.

Scoperta una nuova funzione in lavorazione di Google Chrome

Ad occuparsi di questa nuova funzionalità, il cui nome dovrebbe essere Store reviews, è stato il popolare leaker Leopeva64, che nelle scorse ore su X ha fornito qualche dettaglio al riguardo.

A dire del leaker, questa funzionalità mostrerà agli utenti di Google Chrome un riepilogo delle recensioni da siti Web indipendenti, come Trust Pilot, ScamAdvisor e altri e tale riassunto verrà visualizzato nella bolla informativa della pagina.

Al momento questa nuova feature è ancora in fase di sviluppo e non funziona ma se si clicca su di essa fornisce una breve spiegazione di quale sia il suo scopo: in pratica, gli utenti dovrebbero visualizzare dei riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale di recensioni provenienti da siti Web che pubblicano le recensioni indipendenti.

Sempre secondo Leopeva64, gli utenti dovrebbero attraverso un apposito pulsante avere la possibilità di fare apparire un pannello laterale che contiene tutte le recensioni degli utenti.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova funzionalità potrebbe essere implementata per tutti gli utenti Google Chrome e aggiungersi così al lungo elenco di soluzioni che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa per offrire dei riassunti di contenuti di vario tipo.