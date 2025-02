Normalmente i MacBook si avviano quanto vengono aperti o collegati alla rete elettrica, ma questo comportamento potrebbe non andare bene a tutti gli utenti.

In quest’ottica Apple ha pubblicato un documento di supporto che spiega come modificare questo comportamento, ma non si tratta semplicemente di disattivare un interruttore.

Apple spiega come evitare l’avvio indesiderato del MacBook

Ecco come procedere sui MacBook con CPU Apple che eseguono macOS Sequoia o versioni successive.

Aprire l’app Terminale che si trova nella cartella Utilità all’interno della cartella Applicazioni. A seconda dei casi digitare uno dei seguenti comandi nel Terminale, quindi premere Invio (quando richiesto digitare la password dell’amministratore e premere Invio): Per evitare l’avvio quando si apre il MacBook o lo si connette all’alimentazione: sudo nvram BootPreference=%00

Per evitare l’avvio con l’apertura del MacBook: sudo nvram BootPreference=%01

Per evitare l’avvio quando si collega il MacBook all’alimentazione: sudo nvram BootPreference=%02

L’avvio automatico all’apertura del MacBook può essere riattivato tramite questo comando nel Terminale:

sudo nvram -d BootPreference

Il colosso di Cupertino fa notare che questi passaggi non impediscono al MacBook di avviarsi quando si preme un tasto o il trackpad.

Eventualmente è anche possibile impedire che il MacBook emetta un suono all’avvio. In questo caso basta andare in Impostazioni > Suono e disattivare l’opzione Riproduci suono all’avvio.