Oclean, azienda specializzata nella produzione di prodotti per l’igiene orale, ha da pochi giorni lanciato sul proprio store ufficiale le Offerte di San Valentino che saranno attive fino al 15 febbraio 2025.

La promozione, chiamata “Love Begins… with a Smile”, potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare svariati prodotti per prendersi cura del proprio sorriso, come gli spazzolini elettrici e non solo, sfruttando sconti fino al 35%, bundle pensati per le coppie e altre iniziative, inclusa la spedizione gratuita per ordini superiori ai 50 euro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa interessante promozione.

Tutti i dettagli della promo di San Valentino targata Oclean

Come anticipato in apertura, Oclean ha lanciato le offerte di San Valentino attraverso la promozione “Love Begins… with a Smile”, titolo che richiama la celebrazione dell’amore, suggerendo che la scintilla possa scoccare anche grazie a un sorriso perfetto.

Quale miglior modo di prendersi cura del proprio sorriso se non con prodotti per l’igiene orale? È qui che entrano in gioco le promozioni dell’azienda, pensate per mettere a disposizione degli utenti tantissimi sconti da sfruttare su svariati prodotti presenti sul sito. Oltre agli sconti sui singoli prodotti, che arrivano fino al 35%, sono disponibili alcuni bundle che, a prezzo scontato, consentono di aquistare due o più prodotti.

Bundle Radiant Duo Set al prezzo di 199,99 euro invece di 284,69 euro 1x Oclean X Pro Bundle (Green) 1x Oclean X Pro Bundle (Pink) 12x testine aggiuntive 2x Dental Floss Picks 1x igienizzatore S1 UVC (Grey)

Bundle Heart & Smile Collection al prezzo di 119,00 euro invece di 170,87 euro 1x Oclean X Pro Elite Premium Set (Grey) 1x Oclean X Pro Elite Premium Set (Black) 14x testine 2x custodie da viaggio 2x Dental Floss Picks 1x igienizzatore S1 UVC (Grey)

Bundle Smile Together Gift al prezzo di 119,00 euro invece di 170,87 euro 1x spazzolino elettrico Oclean X Lite S 6x testine per lo spazzolino 1x custodia da viaggio 1x idropulsore Oclean W10 (Pink) 2x Dental Floss Picks

Bundle Double Delight Pack al prezzo di 99,99 euro invece di 139,98 euro 1x idropulsore Oclean A10 (Green) 1x idropulsore Oclean A10 (White)

Con le offerte di San Valentino è prevista la spedizione gratuita (per tutti gli ordini superiori ai 50 euro); inoltre, ai prodotti scontati sul sito (al di fuori dei bundle) può essere sommato un extra sconto (c’è anche spazio per un bonus aggiuntivo). Ecco i dettagli:

15% per ordini superiori a 99 euro ; in regalo due confezioni di Dental Floss Picks

; in regalo 25% per ordini superiori a 139 euro; in regalo un S1 UV Tootbrush Sanitizer (igienizzante UVC per spazzolini da denti)

Per scoprire tutte le offerte della promo “Love Begins… with a smile” che Oclean ha pensato per celebrare il periodo di San Valentino, attive fino al 15 febbraio 2025, vi basterà seguire il seguente link per fare un giro nella sezione con tutti i prodotti in offerta del sito del produttore.

