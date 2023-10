Da qualche anno gli spazzolini ultrasonici sono la nuova frontiera per quanto riguarda l’igiene orale e Oclean è tra i brand più attivi su questo fronte. Uno degli ultimi arrivati è Oclean X Pro Digital, uno dei modelli più evoluti del brand grazie a un motore a levitazione magnetica che raggiunge velocità di rotazione elevatissime, riducendo la perdita di energia che viene trasferita alla testina.

Ho avuto modo di provare il nuovo spazzolino per qualche settimana, complice la disastrosa caduta che ha provocato la rottura del mio spazzolino precedente, ed è venuto il momento di parlarvene in maniera dettagliata.

Innovativo e leggero

La prima sensazione che si prova stringendo in mano Oclean X Pro Digital è quella di estrema leggerezza, soprattutto se si proviene da un qualsiasi altro spazzolino ultrasonico. Io ho utilizzato (fino a quando si è rotto) un Oclean X10 e un Oclean One e la differenza di peso, soprattutto con quest’ultimo, è davvero elevata. Rispetto a X10 poi il nuovo spazzolino è dotato di connettività Bluetooth che permette di personalizzare le impostazioni di pulizia e di avere una sorta di diario sullo smartphone con tutte le operazioni di pulizia effettuate.

La vera novità però è rappresentata dal motore a levitazione magnetica, che permette di azzerare completamente la perdita di energia, permettendo di trasferire tutta la potenza sprigionata dal motore verso la testina di pulizia. Mentre un tradizionale spazzolino ultrasonico riesce a raggiungere i 60.000 movimenti al minuto, il nuovo spazzolino targato Oclean riesce a raggiungere gli 84.000 movimenti, che si traducono in una pulizia decisamente più efficace.

Secondo il produttore parliamo del doppio dell’energia rispetto ai modelli tradizionali, e si tratta di un’affermazione facilmente verificabile durante la pulizia. Oltre a un suono decisamente più acuto, conseguenza della maggiore frequenza di vibrazione, si percepisce immediatamente una maggiore efficacia nella pulizia a parità di tempo di spazzolamento.

Dal punto di vista del design non ci sono particolari novità rispetto ai modelli precedenti, con una sagoma quadrata con gli spigoli decisamente arrotondati e un piccolo display touch a colori nella parte alta, in grado di visualizzare numerose informazioni. Nella parte inferiore dell’impugnatura sono presenti i contatti per la ricarica senza filo che avviene utilizzando la basetta fornita in dotazione. Quest’ultima funziona anche da wall mount, per fissare lo spazzolino a una parete.

Oclean X Pro Digital è ovviamente dotato di certificazione IPX7, che ne garantisce la totale resistenza all’acqua, indispensabile per poterlo pulire correttamente al termine dell’utilizzo. Decisamente contenuta la rumorosità massima, nonostante l’elevata frequenza di funzionamento: lo spazzolino non supera i 60 decibel, risultando quindi sufficientemente silenzioso per essere usato anche di notte senza disturbare nessuno.

Intelligente e completo

Anche se tutte le operazioni possono essere completate direttamente dallo spazzolino, Oclean X Pro Digital diventa ancora più intelligente quando viene collegato a uno smartphone, su cui installare la companion app Oclean. Va detto che non è solo lo schermo a offrire la funzione touch visto che anche le due fasce ai lati dello schermo sono sensibili al tocco, così da vedere subito i parametri modificati senza nasconderli col dito, un dettaglio che conferma l’attenzione dei progettisti anche per le cose apparentemente insignificanti.

Lo spazzolino propone una modalità per il mattino e una per la sera, che si differenziano per la durata e l’intensità. Più breve (ma comunque di due minuti) quella al mattino, quando spesso l’utente ha i minuti contati, più lunga ed efficiente quella alla sera, per sottolineare l’importanza di una pulizia accurata prima del sonno.

Grazie alla companion app l’utente ha però modo di personalizzare a proprio piacimento il funzionamento, seguendo una serie di indicazioni che includono le abitudini (fumo, caffè) e il colore dei denti, così da poter applicare i migliori parametri possibili. È comunque possibile personalizzare ogni aspetto della pulizia, scegliendo la durata complessiva, con la possibilità di segnalare con una breve vibrazione, il promemoria per cambiare la zona di spazzolamento.

Al termine della pulizia lo spazzolino mostrerà un punteggio, che andrà a sommarsi a quelli precedenti facendo progredire l’utente attraverso un sistema di riconoscimenti che ovviamente invoglia al lavaggio, soprattutto gli utenti più piccoli. Tramite lo smartphone è inoltre possibile conoscere lo stato esatto della batteria, impostare l’accensione automatica dello spazzolino una volta che viene impugnato, selezionare una delle modalità esclusive preparate dagli esperti e controllare le statistiche quotidiane e settimanali.

Si tratta di funzioni utili sia per controllare l’efficacia della pulizia dei più piccoli, che spesso tendono a lavare i denti in modo errato, ma anche per gli adulti, che magari insistono troppo in alcuni punti e meno in altri.

In conclusione

Oclean X Pro Digital è il miglior spazzolino ultrasonico che mi sia capitato di provare. Leggero, dalla grande autonomia, con una energia superiore alla media che garantisce una pulizia profonda e accurata. Le funzioni intelligenti aiutano immediatamente a capire l’efficacia della pulizia e invitano l’utente a impegnarsi per ottenere il miglior risultato possibile.

Nella versione S poi, quella che ho provato io, è ancora più completo con ben quattro testine e una custodia da viaggio perfetta per chi si trova spesso fuori casa per lavoro ma anche per una famiglia che va in vacanza.

Potete acquistare Oclean X Pro Digital sullo store ufficiale a 109,99 euro o su Amazon nella versione Digital S a 126,90 euro.