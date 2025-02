NVIDIA aveva già ammesso che non sarebbe riuscita a soddisfare la domanda di GPU GeForce RTX 5090 e 5080 al momento del lancio e nei giorni scorsi il rivenditore nel Regno Unito Overclockers UK aveva segnalato scorte molto limitate rispetto alla domanda.

Ora lo stesso rivenditore dipinge un quadro ancora peggiore per quanto riguarda la disponibilità delle nuovissime GPU Blackwell, in particolare la RTX 5090 per la quale l’indisponibilità potrebbe durare fino a quattro mesi.

Scorte molto limitate per le nuove GPU di NVIDIA

Overclockers UK ora afferma non solo che l’intero stock di RTX 5090 e RTX 5080 è esaurito e che e i preordini sono stati temporaneamente sospesi, ma prevede che la RTX 5090 tornerà disponibile entro le prossime 3-16 settimane, mentre la RTX 5080 dovrebbe arrivare entro le prossime 2-6 settimane.

In altre parole gli acquirenti dovrebbero aspettare mesi prima di poter mettere le mani sulle nuove GPU RTX serie 50, favorendo il bagarinaggio su questi prodotti.

La GPU RTX 5090 ha ricevuto recensioni tutto sommato positive, nonostante un modesto miglioramento generazionale, mentre la RTX 5080 non rappresenta un sostanziale salto di prestazioni rispetto alla RTX 4080 Super.

Tuttavia è difficile stabilire se si tratta di domanda incredibilmente alta, come afferma Overclocker UK, o di scorte estremamente limitate.

In ogni caso la situazione sembra essere molto peggio di quanto si potesse pensare, almeno per gli acquirenti nel Regno Unito.