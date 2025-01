In questi giorni serpeggiava il timore che le GPU GeForce RTX 5090 e RTX 5080 potrebbero andare rapidamente esaurite a causa dell’elevata domanda e ora NVIDIA lascia poche speranze a chi ancora contava di poterne acquistare una al day one.

Nei suoi forum NVIDIA dice che si aspetta una domanda significativa per le GeForce RTX 5090 e 5080 e crede che possano verificarsi esaurimenti di scorte.

La società rassicura che sia NVIDIA che i suoi partner stanno inviando ogni giorno nuove scorte ai rivenditori, tuttavia molti rivenditori in tutto il mondo hanno segnalato che le scorte risultano estremamente limitate, soprattutto per quanto riguarda la GeForce RTX 5090 che potrebbe interessare non solo i gamer, ma anche i ricercatori di intelligenza artificiale.

Non sarà facile acquistare una GeForce RTX 5090 al lancio

Per avere un’idea della situazione, il negozio Overclockers UK ha affermato di avere in magazzino meno di 10 unità RTX 5090 e poche centinaia di unità RTX 5080, aggiungendo che si aspetta una domanda più alta rispetto al lancio della serie RTX 4000.

A peggiorare la situazione ci si mette anche il Capodanno cinese che quest’anno inizia il 29 gennaio e durerà fino al 12 febbraio. Durante questo periodo la maggior parte delle fabbriche in Cina resterà chiusa, quindi gli scaffali dei negozi potrebbero rimanere vuoti fino a marzo.

Inoltre c’è la questione legata ai prezzi, poiché si vocifera che le GPU dei partner AIB di NVIDIA difficilmente saranno reperibili al prezzo MSRP comunicato di 2.389 euro IVA inclusa per la RTX 5090 e di 1.199 euro per la RTX 5080.

A questo punto non resta che vedere cosa accadrà domani, dato che il debutto delle due nuove GPU è fissato per il 30 gennaio.