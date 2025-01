Nella giornata di oggi, 31 gennaio, Amazon ha lanciato una nuova campagna promozionale che coinvolge vari suoi dispositivi delle famiglie Ring e Blink, ora acquistabili a ottimi prezzi insieme anche a vari televisori Fire TV e ad alcuni dispositivi eero.

Fra i prodotti in sconto ci sono il sistema di allarme domestico Ring Alarm, le videocamere di sicurezza plug-in Ring Indoor Camera e Blink Mini 2 (in copertina), le videocamere per esterni Ring Stick Up Cam, Ring Spotlight, Ring Floodlight e Blink Outdoor, o ancora, i videocitofoni Ring e Blink Video Doorbell. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Amazon sconta i dispositivi Blink, Ring, eero e Fire TV: le offerte migliori

Salvo esaurimenti delle scorte, c’è tempo fino al 13 febbraio per approfittare di queste nuove offerte di Amazon per i dispositivi Ring e Blink, di cui trovate una selezione con le offerte più interessanti nell’elenco qui sotto.

Come anticipato, oltre ai prodotti Ring e Blink, Amazon sta scontando anche altri suoi dispositivi, come le seguenti televisioni Fire TV e alcuni dispositivi eero.

Questi erano solo alcuni dei dispositivi Amazon disponibili in offerta, di cui trovate l’elenco completo nel link a seguire. Vi ricordiamo che i prodotti Ring e Blink saranno disponibili in sconto fino al 13 febbraio, salvo esaurimenti delle scorte. Non abbiamo invece informazioni simili riguardo alle TV e ai dispositivi eero.

