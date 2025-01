NZXT amplia il proprio catalogo di prodotti rivolti ai PC gamer più esigenti e annuncia il debutto sul mercato della nuova serie di periferiche NZXT Elite. Attiva ormai da anni nel settore gaming, compreso il mondo dei PC da gioco preassemblati, NZXT conosce bene le tendenze dei gamer enthusiast, ed è proprio a questi che è rivolta la gamma di periferiche Elite, costituita per il momento da tre novità: il mouse Lift Elite Wireless, il tappetino Zone Elite e il microfono Capsule Elite.

Vediamone brevemente le specifiche e soprattutto i prezzi, in attesa di poterli provare per darvi un’impressione personale con qualche test sul campo. L’azienda da parte sua sembra essere molto entusiasta del suo ultimo progetto, così come testimoniano le parole del CEO Johnny Hou:

Abbiamo creato la linea Elite per offrire periferiche ad alte prestazioni a tutti i PC gamer. Ogni prodotto è stato realizzato con cura per garantire prestazioni precise, una personalizzazione senza soluzione di continuità tramite CAM e un look raffinato in grado di adattarsi a qualsiasi spazio.

NZXT Elite: le periferiche per i gamer più esigenti

Come anticipato poco sopra, NZXT ci dice di aver sviluppato la serie Elite e questi tre nuovi prodotti per soddisfare l’utente più esigente, per intenderci parliamo del gamer che non guarda un solo aspetto della periferica, ma cerca la migliore soluzioni possibile per qualità, prestazioni e design.

Si parte con il mouse da gaming Lift Elite Wireless, progettato per garantire velocità, precisione e maneggevolezza senza compromessi. La sua struttura ultraleggera di 57 grammi consente movimenti rapidi e fluidi, mentre il sensore professionale, l’elevata frequenza di polling e la tecnologia wireless a bassa latenza, offrono un’eccezionale precisione di tracciamento e reattività.

Tutte le impostazioni inoltre possono essere personalizzate con il software proprietario CAM. A seguire le caratteristiche di rilievo:

Switch ottici: tempo di risposta di 0,2 ms senza precorsa, ritardo di debounce o doppio clic; durata di 100 milioni di clic

Sensore Pro-Grade: sensore ottico PAW3395 da 26.000 DPI per una precisione perfetta e un tracciamento affidabile

PAW3395 da per una precisione perfetta e un tracciamento affidabile Polling Rate 4K/8K: modalità wireless 4.000 Hz e modalità cablata 8.000 Hz per movimenti fluidi e reattivi

per movimenti fluidi e reattivi Durata della batteria: fino a 70 ore per carica (polling 1.000 Hz), con ricarica rapida che ripristina 15 ore di autonomia in soli 15 minuti

per carica (polling 1.000 Hz), con ricarica rapida che ripristina 15 ore di autonomia in soli 15 minuti Secure Grip: il guscio testurizzato e le impugnature laterali in gomma a micropunti assicurano una presa antiscivolo, con grip tape opzionale per i tasti principali

Rimanendo in tema, NZXT abbina al suo nuovo mouse il tappetino Zone Elite, dotato di una superficie liscia in tessuto nano-knit ottimizzata per uno scorrimento veloce e senza impedimenti, con una texture sottile per un controllo ancora più preciso dei nostri movimenti. La base in schiuma aumenta tenuta e comfort, mentre il design resistente garantisce un utilizzo affidabile e duraturo nel tempo; da segnalare inoltre che è disponibile nei formati L, XL e XXL.

Caratteristiche principali:

Superficie Nano-Knit: il tessuto ultra-liscio garantisce uno scorrimento veloce e senza sforzo con una maggiore precisione

Base in schiuma: si adatta alla pressione per migliorare il potere di arresto e il sostegno del polso

Presa sicura: la texture inferiore garantisce una presa salda anche durante le sessioni più concitate

Rivestimento resistente: blocca i liquidi sulla superficie per facilitarne la pulizia e prolungarne la durata

sulla superficie per facilitarne la pulizia e prolungarne la durata Cuciture a basso profilo: i bordi rinforzati impediscono lo sfilacciamento, mantenendo una sensazione di morbidezza e comfort

Con il Capsule Elite invece, NZXT vuole offrire un microfono USB di qualità, in grado di catturare audio di livello professionale in qualsiasi situazione, dal gaming, allo streaming e creazione di contenuti. Il caratteristico design acustico garantisce una riproduzione chiara e naturale della voce, mentre il software CAM DTS-powered offre un controllo completo delle impostazioni audio.

Caratteristiche principali:

Ultra-High Resolution: profondità 24 bit e frequenza di campionamento 192 kHz garantiscono una riproduzione vocale chiara e dettagliata

e frequenza di campionamento garantiscono una riproduzione vocale chiara e dettagliata Suono pieno e naturale: Una grande capsula da 25 mm cattura le basse frequenze e le sottili sfumature per una qualità vocale ricca e realistica

cattura le basse frequenze e le sottili sfumature per una qualità vocale ricca e realistica Ottimizzato per lo speech: lo schema polare cardioide isola le voci dai rumori di fondo, mentre il filtro pop integrato garantisce un audio nitido

integrato garantisce un audio nitido Suono personalizzabile: regolazione dell’equalizzazione, della soppressione del rumore, del posizionamento e altro ancora tramite il software CAM powered by DTS

Design multi posizione: si ruota, si inclina e si orienta sul supporto in dotazione o collegato a un braccio per soddisfare ogni esigenza

Prezzi e disponibilità della serie NZXT Elite

La linea di periferiche NZXT Elite è già disponibile sul sito del produttore e presso i maggiori rivenditori e partner dell’azienda. Riguardo i prezzi di listino, eccoli a seguire: