Si chiama Grande Panda ed è la primogenita della nuova generazione di auto ispirate all’iconico modello degli anni Ottanta che ha segnato un’epoca. Il Gruppo Stellantis, sottolineando la concomitanza con il 125° anniversario del marchio FIAT, ha annunciato – svelando anche le prime foto – come sarà la nuova Grande Panda, il primo modello di una nuova gamma globale. Un modello basato su piattaforma multi-energy e che va a collocarsi nel segmento B (meno di 4 metri di lunghezza).

Fiat Grande Panda: immagini e caratteristiche

La Fiat Grande Panda è la prima di una lunga serie di nuovi modelli; ogni anno fino al 2027, infatti, verrà presentato un nuovo veicolo appartenente a questa famiglia. Una famiglia che si basa sull’adozione della piattaforma globale multienergy STLA Smart Platform (disponibile in ogni regione del mondo) tramite la quale è possibile creare veicoli diversi sulla base delle specifiche esigenze dei clienti.

La nuova Fiat Grande Panda è stata disegnata nel Centro Stile di Torino e con i suoi 3,99 metri di lunghezza risulta molto più compatta delle altre auto dello stesso segmento. Linee semplici, spazi interni organizzati, cinque posti a sedere per una configurazione adatta alla moderna mobilità urbana.

Il design esterno unisce linee strutturate a superfici morbide e decise che evidenziano i passaruota. Frontalmente la vettura appare con un volume compatto dalle linee ortogonali che realizzano una maglia quadrata progressiva con la quale creare un pattern grafico che produce una punteggiatura di pixel. È presente inoltre uno skid plate nella parte centrale bassa del paraurti mentre i fari hanno un design che richiama quello delle finestre della fabbrica del Lingotto. I richiami proseguono anche sul laterale dove la configurazione della Grande Panda riprende quella della Panda degli anni ’80, mentre sulle portiere sono stampate in 3D le lettere in bassorilievo come omaggio alla Panda 4×4 classica.

Anche la lunetta nera lucida con le lettere 3D Panda sono un omaggio al modello originale, mentre i cerchi in lega da 17” rappresentano una sintesi tra lo stile futuristico e il mantenimento delle geometrie tipiche degli anni ’80. La Fiat Grande Panda sarà disponibile in colorazioni vivaci e distribuita prima in Europa, Africa e Medio Oriente sia nelle versioni elettrica che benzina.