L’anno scorso Sony ha celebrato il 30° anniversario di PlayStation lanciando un’edizione limitata di PlayStation 5 Digital Edition e una collezione di accessori per rendere omaggio alla prima console PlayStation lanciata il 3 dicembre 1994.

Ora il colosso giapponese sta celebrando un altro anniversario e attraverso un prodotto per certi versi sorprendente.

Sony ha celebrato il decimo anniversario dal debutto della divisione PlayStation in Cina lanciando nel paese del dragone uno smartwatch a marchio PlayStation.

Sony annuncia uno smartwatch a marchio PlayStation per celebrare 10 anni in Cina

Apparentemente non si tratta di un nuovo dispositivo indossabile di Sony, ma del fitness tracker Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Le immagini pubblicate dalla società sul social cinese Weibo rivelano che questo smartwatch è fornito con un cinturino con le familiari icone dei pulsanti e il logo PlayStation, tuttavia nella confezione è incluso anche un cinturino nero apparentemente anonimo, una carta commemorativa e un cavo di ricarica.

Al momento non è chiaro se ci siano anche modifiche software per riflettere il marchio PlayStation, ma è probabile che il dispositivo avrà quantomeno un tema specifico.

Per ora Sony non ha fornito dettagli in merito al questo smartwatch PlayStation, tuttavia Xiaomi Smart Band 9 Pro sfoggia un display OLED da 1,74 pollici e offre varie funzionalità sanitarie, oltre al supporto per oltre 150 modalità sportive, in più è dotato di GPS.