La statunitense NETGEAR ha recentemente annunciato un nuovo componente della propria gamma di sistemi mesh con Wi-Fi 7, ovvero NETGEAR Orbi 870, sistema pensato per colmare un vuoto all’interno della gamma e fornire agli utenti un’alternativa in più in fase di acquisto.

Composto da un router (dotato di una porta Internet a 10 Gbps) e uno o più satelliti per coprire al meglio abitazioni di grandi dimensioni, questo sistema mesh è a prova di futuro, grazie a specifiche importanti (anche sul fronte della sicurezza). Unico neo? Il prezzo da pagare. Scopriamo tutti i dettagli.

Prestazioni, copertura, sicurezza: ecco il NETGEAR Orbi 870

Come anticipato in apertura, NETGEAR ha ampliato il proprio portfolio di sistemi mesh con Wi-Fi 7 con il più recnte NETGEAR Orbi 870, sistema così presentato da Sandeep Harpalani, vicepresidente della divisione Product Management:

“Stiamo osservando un’accelerazione significativa nell’adozione del WiFi 7, con i principali marchi che lanciano dispositivi basati sul nuovo standard. Questo crea una crescente esigenza di router capaci di massimizzare il potenziale di questa tecnologia. NETGEAR è un marchio affidabile, impegnato a offrire prestazioni WiFi eccezionali e funzioni di sicurezza pensate per soddisfare le esigenze di ogni casa in un mercato in continua evoluzione. Che si tratti di aggiornare una rete esistente o di adottare il WiFi 7 per la prima volta, Orbi 870 rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni, copertura e sicurezza.”

Dotato del Wi-Fi 7 tri-band (fino a 21 Gbps), il sistema NETGEAR Orbi 870 è in grado di coprire senza problemi a 360° le grandi abitazioni e di veicolare al meglio (e in estrema sicurezza) la connessione a internet che preleva dal modem (già in possesso dall’utente, va benissimo qualunque modem/router fornito dall’operatore) grazie alla porta Internet WAN che supporta connessioni fino a 10 Gbps (anche se il produttore consiglia una 2,5 Gbps).

Gli utenti non avranno problemi a svolgere qualsiasi operazione su internet, dallo streaming in 8K alle videoconferenze, dal gaming online alla realtà virtuale, dalla smart home a molto altro: il sistema è in grado di gestire fino a 150 dispositivi connessi contemporaneamente (è prevista anche la creazione di più reti Wi-Fi, ad esempio quella principale, quella per gli ospiti e quella per i dispositivi IoT).

Sul fronte della sicurezza, NETGEAR Orbi 870 può contare su due tecnologie che vengono offerte in prova (gratuita) per 30 giorni: parliamo di NETGEAR Armor, un sistema di sicurezza che protegge la rete domestica (e i dispositivi connessi) dalle minacce esterne, e dello Smart Parental Control, una dashboard che consente di gestire il tempo speso online dai figli, bloccando l’accesso ad app e/o siti internet su tutti i dispositivi connessi.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito andiamo a riepilogare le specifiche chiave del nuovo sistema mesh con Wi-Fi 7 NETGEAR Orbi 870.

Dimensioni: 270,3 x 146,8 x 112,4 mm

x x Peso: 1,2 kg (satelliti) e 1,2 kg (router)

(satelliti) e (router) CPU: quad-core @ 1,5 GHz

@ Memorie: 2 GB (RAM) e 4 GB (memoria Flash)

(RAM) e (memoria Flash) Antenne: otto antenne ad alte prestazioni con amplificatori ad alta potenza

Copertura: fino a 200 m² (combinata, fino a 600 m²)

(combinata, fino a 600 m²) Tecnologia Wi-Fi: Wi-Fi 7 tri-band (802.11 be, fino a 21 Gbps ) con backhaul ottimizzato Banda 6 GHz (4×4/320 MHz, 4K-QAM): 11.520 Mbps Banda 5 GHz (4×4/240 MHz, 4K-QAM): 8.647 Mbps Banda 2,4 GHz (2×2/40 MHz, 1K-QAM): 688 Mbps

(802.11 be, fino a ) con Porte: WAN 10 Gbps (router) e 4x LAN 2,5 Gbps (router e satelliti)

(router) e 4x (router e satelliti) Dispositivi supportati: fino a 150 dispositivi

Sicurezza: WPA3, aggiornamenti firmware, supporto alle VPN, reti Wi-Fi separate, NETGEAR Armor, NETGEAR Smart Parental Control

L’anello mancante nella gamma Orbi di NETGEAR

Il sistema mesh con Wi-Fi 7 NETGEAR Orbi 870 va a posizionarsi nel mezzo tra due vecchie conoscenze già presenti all’interno della gamma: Orbi 770, annunciato lo scorso settembre, e Orbi 970, il modello di punta annunciato a settembre 2023.

La seguente tabella mette a confronto le principali specifiche dei tre modelli, giustificando la mossa di NETGEAR che ha così voluto dare agli utenti la possibilità di scegliere il sistema che più si adatti alle loro esigenze.

# Orbi 770 Orbi 870 Orbi 970 Velocità internet

(raccomandata) 1 Gbps 2,5 Gbps 10 Gbps Copertura fino a 540 m² fino a 600 m² fino a 660 m² Tecnologia Wi-Fi Wi-Fi 7 Tri-Band Wi-Fi 7 Quad-Band Velocità Wi-Fi (combo) fino a 11 Gbps fino a 21 Gbps fino a 27 Gbps Dispositivi supportati

(in contemporanea) fino a 100 fino a 150 fino a 200 Porte 2,5 Gbps (internet)

3x 2,5 Gbps (LAN) 10 Gbps (internet)

4x 2,5 Gbps (LAN) 2x 10 Gbps (internet)

4x 2,5 Gbps (LAN) Fascia di prezzo

(per il kit da 3) Circa 1000 euro Circa 1400 euro Circa 2400 euro

Disponibilità e prezzi del sistema mesh NETGEAR Orbi 870

Il nuovo sistema mesh con Wi-Fi 7 NETGEAR Orbi 870 è già disponibile all’acquisto, in Italia, nelle due colorazioni Bianco classico e Black Edition (esclusiva del sito del produttore) presso i principali rivenditori.

Nella prima fase, il sistema è disponibile soltanto nella confezione da 3 (RBE873 con router e due satelliti) che viene proposta al prezzo consigliato di 1399,99 euro.

Acquista NETGEAR Orbi 870 su Amazon

Prossimamente (il produttore non fornisce indicazioni più precise), il sistema sarà disponibile anche nella confezione da 2 (RBE872 con router e un satellite) che verrà proposta al prezzo consigliato di 899,99 euro. In futuro, sarà possibile acquistare anche i satelliti aggiuntivi (RBE870) al prezzo consigliato di 599,99 euro cadauno.