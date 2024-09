Nel corso delle ultime ore la compagnia Netgear ha presentato Orbi 770, la sua nuova proposta di sistema mesh Wi-Fi 7 capace di combinare sapientemente prestazioni elevate ad un buon prezzo: scopriamo insieme tutti i dettagli e le funzionalità di questo nuovo dispositivo.

Orbi 770: WiFi 7, sicurezza e tanto altro

Una delle caratteristiche più interessanti e innovative di Netgear Orbi 770 è sicuramente il Wi-Fi 7, uno standard sempre più frequentemente utilizzato dai dispositivi recenti che permette di raggiungere velocità tri-band fino a 2,4 volte superiori rispetto al precedente WiFi 6, riducendo al minimo qualsiasi eventuale interferenza esterna: gli utenti avranno così la possibilità di fruire di ogni contenuto multimediale in streaming alle più alte risoluzioni 4K e 8K, senza riscontrare tentennamenti o incertezze di alcun tipo. Si tratta di una funzionalità particolarmente apprezzabile anche per coloro che lavorano in smart working, e necessitano dunque di alte velocità per portare efficacemente a termine i propri progetti. Il sistema è in grado di raggiungere fino a 11 Gbps, con la possibilità di scegliere rispettivamente tra le bande 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

La sicurezza è un’altra delle priorità di Netgear per la realizzazione dei suoi sistemi mesh WiFi, e Orbi 770 non fa di certo eccezione a questa regola: al giorno d’oggi, infatti, qualsiasi dispositivo di rete domestica è soggetto in media a 10 attacchi informatici giornalieri. Grazie ai più recenti protocolli di crittografia e ad un efficiente sistema di rilevamento delle minacce, Orbi 770 è in grado di proteggere efficacemente la rete domestica da qualsiasi minaccia proveniente dall’esterno. Il nuovo sistema introduce tra l’altro un livello di sicurezza aggiuntivo, grazie alla nuova funzione Advanced Router Protection, esclusiva di Netgear: la nuova funzionalità fa infatti uso di un sistema di euristica AI in grado di rilevare immediatamente qualsiasi tentativo di collegamento esterno, proteggendo così dai cyber-attacchi.

Orbi 770 è gestibile tranquillamente da qualsiasi smartphone e in qualsiasi luogo per mezzo dell’app Orbi, che permette di eseguire test di velocità, monitorare l’utilizzo dei dati internet, impostare reti ospiti separate e tanto altro.

Per chi fosse interessato, Netgear Orbi 770 è disponibile già da oggi sul sito ufficiale della compagnia e in un secondo momento presso gli altri rivenditori autorizzati, nelle seguenti configurazioni: