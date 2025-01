Al CES 2025 di Las Vegas, la finlandese HMD Global ha presentato HMD OffGrid, un nuovo dispositivo portatile di comunicazione satellitare che funge da alleato quando ci si trova in zone non coperte dalla rete mobile terrestre.

Questo dispositivo lavora all’unisono con lo smartphone e permette agli utenti di sfruttare le reti NTN (Non-Terrestrial Network, ovvero le reti satellitari) per lanciare SOS, inviare messaggi di testo o messaggi di check-in e tracciare la loro posizione in tempo reale. Il tutto, sfruttando uno dei due piani in abbonamento previsti dall’azienda.

HMD OffGrid porta SOS e SMS via satellite nella nostra tasca

Human Mobile Devices (HMD), ex casa degli smartphone targati Nokia, ha sfruttato il CES di Las Vegas di inizio mese per annunciare il primo dispositivo di comunicazione attraverso reti non terrestri (NTN). Chiamato HMD OffGrid, questo gadget salvavita è stato così presentato da Jean-Francis Baril, co-fondatore, presidente e CEO dell’azienda:

HMD OffGrid è una nuova offerta conveniente, portatile e facile da usare, che è al tempo stesso potenziante e affidabile, soprattutto quando conta di più. Siamo orgogliosi di continuare a innovare prodotti che danno priorità alla connessione umana, pur consentendo alle persone di “staccare la spina”. Quindi, che tu stia facendo escursioni in montagna o sciando fuori pista, HMD OffGrid ti assicura di non essere mai veramente isolato.

HMD OffGrid è un dispositivo tascabile e leggero (60 grammi), carrozzato per resistere alle condizioni più disparate grazie alle certificazioni IP68 e allo standard di resistenza militare MIL-STD-810H. La batteria integrata, promette 3 giorni di autonomia. Questa sorta di placchetta, offre tre LED (accensione, connessione satellitare, posizione), due pulsanti (accensione/spegnimento e SOS) e uno speaker mono-tonale che funge da buzzer.

Il dispositivo è in grado di connettersi a qualsiasi smartphone Android o iOS dotato di Bluetooth e, tramite l’app dedicata, permette (come anticipato) di inviare messaggi di testo, inviare messaggi di check-in, condividere la posizione in tempo reale e lanciare un SOS. Per compiere queste azioni, il dispositivo sfrutta la connessione satellitare (con le costellazioni Echostar e Viasat) e, quindi, è perfetto per quelle attività da svolgersi in località remote della terra, quelle scoperte dal segnale di rete mobile terrestre.

Al netto delle funzionalità sopra-descritte, HMD OffGrid può contare anche su Overwatch x Rescue, un servizio SOS di FocusPoint International: esso include un coordinamento multilingue della risposta alle emergenze (sette giorni su sette e a tutte le ore del giorno) e assistenza totale per i clienti che vivono, lavorano o cercano svago nelle zone scoperte dalle reti terrestri.

Specifiche e immagini di HMD OffGrid

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo HMD OffGrid.

Dimensioni: 93,88 x 60,16 x 12 mm

x x Peso: 60 grammi

Certificazione: IP68

Pulsanti: accensione/spegnimento , tasto SOS

, Audio: speaker a singolo tono

Reti: NTN 23/255/256 (costellazioni Echostar e Viasat)

(costellazioni Echostar e Viasat) Connettività: Bluetooth 5.1 , USB-C , GPS / Glonass / Galileo / Beidou

, , / / / Funzionalità: SMS via satellite , SOS , messaggi check-in , tracciamento live

, , , Compatibilità: Android e iOS

e Autonomia: 3 giorni di autonomia (ricarica tramite porta USB-C)

HMD OffGrid: disponibilità, prezzo e piani in abbonamento

HMD OffGrid è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di HMD Global nella sola colorazione Neon Black e viene proposto al prezzo di 199,99 euro.

Acquista HMD OffGrid sul sito ufficiale di HMD Global

L’azienda finlandese propone due piani in abbonamento che consentono di sfruttare tutte le potenzialità del dispositivo:

HMD Freedom prevede una quota di attivazione pari a 23,99 euro (una tantum), offre la funzionalità Premium SOS e l’ invio di 350 messaggi di testo e check-in . Il canone è pari a 95,99 euro/anno .

prevede una quota di attivazione pari a (una tantum), offre la funzionalità e l’ . Il canone è pari a . HMD Unlimited prevede una quota di attivazione pari a 11,99 euro (una tantum), offre la funzionalità Premium SOS, l’invio illimitato di messaggi di testo e check-in (fino a 140 caratteri cadauno). Il canone è pari a 17,99 euro/mese o a 167,99 euro/anno (con un risparmio di 47,89 euro rispetto al pagamento mensile).

In entrambi i casi, al costo aggiuntivo di 5,99 euro al mese, è possibile usufruire della funzionalità di Tracciamento live illimitato.