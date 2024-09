Mentre a fine mese Microsoft ha previsto un evento dedicato a Copilot prosegue il rilascio delle funzionalità AI all’interno delle app di Office. Queste nuove funzionalità sono rivolte agli utenti che hanno un abbonamento Microsoft 365 per Copilot e consentiranno, soprattutto alle aziende, di organizzare meglio le proprie attività quotidiane e, soprattutto, quelle di lavoro.



Le funzionalità di Copilot in Microsoft Office

Microsoft Excel

Dopo l’introduzione di Python in Excel Microsoft sta ora aggiungendo l’integrazione di Python con Copilot così da consentire agli utenti di eseguire analisi avanzate sui dati dei fogli di calcolo di Excel. Con l’intelligenza artificiale chiunque può effettuare previsioni, analisi dei rischi e visualizzare dati complessi utilizzando semplicemente il linguaggio naturale e senza avere competenze di codifica.

Microsoft ha aggiunto anche il supporto di Copilot per le funzioni XLOOKUP e SUMIF, la formattazione condizionale e la possibilità per l’assistente AI di produrre più grafici e tabelle pivot.

Microsoft Word

Su Word entro la fine di settembre Copilot potrà fare riferimento ai dati delle riunioni o delle email così da rendere più semplice importare allegati dai messaggi ricevuti o dalle riunioni appena concluse.

Microsoft Outlook

Oltre a prevedere la possibilità di scrivere bozze e riepiloghi delle email ricevute, Copilot su Outlook potrà anche organizzare la posta in arrivo. Con la funzionalità “Prioritizza la mia posta in arrivo” l’assistente AI di Microsoft potrà dare la priorità alle email più importanti. Per migliorare ulteriormente il modo in cui Copilot lavora in Outlook più avanti sarà possibile insegnargli alcune parole chiave, argomenti specifici e persone da considerare più importanti di altri.

Microsoft PowerPoint

Tante novità anche per Copilot in PowerPoint. È stato introdotto un generatore di narrazioni migliorato che permetterà di creare rapidamente una bozza di una presentazione con l’AI che a breve potrà anche utilizzare il modello brandizzato di un’attività professionale per creare bozze o immagini approvate dall’azienda utilizzando le librerie di SharePoint.



Microsoft Teams

Più avanti in Microsoft Teams Copilot potrà riepilogare le conversazioni (sia quelle avvenute nella chat che durante le riunioni) permettendo a tutti coloro che partecipano alle call di lavoro di tenere traccia di quanto viene detto senza dover prendere appunti o temere di dimenticare qualcosa di importante.

Microsoft OneDrive

Anche OneDrive è interessato da questi aggiornamenti di Copilot che arriveranno però solamente più avanti. Con Copilot in OneDrive sarà più semplice effettuare il riepilogo e il confronto dei file (fino a un massimo di 5) per trovare le differenze tra loro.

Copilot Pages

Oltre alle funzionalità di Copilot che migliorano le app di Office già note Microsoft ha annunciato anche una funzionalità completamente nuova: Copilot Pages. Progettata per la collaborazione dei team di lavoro Copilot Pages permette di utilizzare l’AI di Microsoft per inserire le risposte in una nuova pagina dove possono essere modificate in collaborazione con altri utenti.

È una funzione ottima per i team di lavoro che possono svolgere le proprie attività in modo collaborativo all’interno di una pagina potendo interagire con Copilot e vedendo in tempo reale le modifiche del proprio lavoro. L’interazione con Copilot avviene come se fosse con un collega di lavoro potendo aggiungere alla pagina contenuti provenienti da dati, file e pagine web.

Copilot Pages è l’ultima espressione del lavoro collaborativo previsto da Microsoft Loop che prevede documenti Office futuristici che possono essere utilizzati in tempo reale da più utenti. Copilot Pages può essere anche integrato come componente aggiuntivo in altre pagine e, essendo collegato al nuovo hub di lavoro BizChat di Microsoft, può estrarre dati dai file di lavoro o dal web così da creare un piano di lavoro, un pitch aziendale o degli appunti relativi a una riunione.

Gli agenti Copilot

L’altra grande novità lanciata da Microsoft è quella degli agenti Copilot. Annunciata all’inizio dell’anno è una soluzione con la quale l’intelligenza artificiale non resta inattiva in attesa di istruzioni da parte degli utenti ma svolge attività (come immettere dati, automatizzare delle operazioni e monitorare le caselle di posta) autonomamente al posto dei dipendenti che, altrimenti, dovrebbero farlo manualmente. Ma c’è di più: in BizChat o SharePoint sarà possibile creare rapidamente un agente Copilot potendoli poi inserire come colleghi virtuali all’interno di Outlook o Teams e poi menzionarli (come avviene con le persone reali) per porre loro delle domande.