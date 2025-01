Se mai avessimo avuto dubbi in proposito, il CES 2025 ha chiarito che il trend dell’anno è sicuramente l’intelligenza artificiale. Di conseguenza, non stupisce vedere progetti più o meno innovativi cercare di inglobare questa tecnologia all’interno delle proprie applicazioni, con risultati in buona parte straordinari.

In questa direzione si è mosso anche Movano, noto produttore di smart ring, che ha dato lustro al suo nuovo chatbot EvieAI, un algoritmo addestrato esclusivamente sulle riviste mediche peer-reviewed al fine di fornire agli utenti informazioni più accurate, specifiche e affidabili rispetto a quelle che possono essere ottenute da altri concorrenti.

La differenza tra EvieAI e ChatGPT

Rispetto a ChatGPT e ad altri assistenti di intelligenza artificiale generativa, infatti, EvieAI non attinge ai vasti database pubblici in cui – purtroppo – la disinformazione sulla salute non è certo rara. L’amministratore delegato di Movano, John Mastrototaro, rassicura che EvieAI è stato addestrato su oltre 100.000 riviste mediche, con articoli scritti da professionisti del settore. Insomma, un assistente specializzato sul benessere, che dovrebbe porsi in maniera più autorevole e affidabile nei confronti di chi farà richieste al suo motore.

Per Movano, il risultato ottenuto con questo post-training medico è eccezionale: l’accuratezza è dichiarata essere pari al 99% proprio perché ogni volta che lo si interroga, EvieAI monitora le informazioni su cui è stato addestrato per accertarsi che quelle che sta elaborando nella conversazione siano perfettamente coerenti con il suo database.

Certo è che, almeno per il momento, non si hanno recensioni dirette sull’utilizzo dell’EvieAI e, pertanto, non ci si può che affidare alle dichiarazioni della società nella speranza che gli auspici siano mantenuti. Ricordiamo infatti che il settore della salute è uno dei più delicati per gli algoritmi di intelligenza artificiale generativa, che di fatti si guardano bene dal dichiarare che le proprie affermazioni siano pienamente accurate, ricordando sempre di rivolgersi a un professionista del settore per saperne di più.

Movano non sembra però temere questo ostacolo, pur riconoscendo i suoi limiti in modo trasparente e, anzi, facendone un punto di forza. EvieAI risponderà di non avere alcuna informazione a riguardo di uno specifico tema se non è certo di poter fornire un riscontro affidabile. “Penso che sia giusto dire di no se non si conosce la risposta a qualcosa – aggiunge Mastrototaro – Daremo una risposta solo se è giusta”.

Un’app per il benessere degli utenti: Movano vincerà al sfida?

Ma basterà questa accortezza per tutelarsi dalle facili critiche che un simile progetto può alimentare?

Probabilmente, no. Anche gli studi sottoposti a revisione medica e pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifiche presentano a volte risultati contraddittori, che alimentano ampi dibattiti nella comunità medica. Ed è anche per questo motivo che la tecnologia sanitaria ha sempre guardato con scetticismo la possibilità di conferire ciò che – anche lontanamente – può essere considerato come un consiglio diagnostico.

Movano sembra però guardare con maggiore ottimismo a questo ambito, sottolineando come il database di informazioni che alimenterà EvieAI sarà aggiornato mensilmente con nuovi documenti approvati dalla comunità scientifica, e che in ogni caso il proprio strumento non è un tool diagnostico. Insomma, l’intelligenza artificiale di EvieAI non suggerirà trattamenti, ma agirà come una guida che accompagnerà l’utente nella giusta direzione, invitando poi a un medico per saperne di più.

Per quanto poi riguarda la privacy, Movano afferma che EvieAI adotterà gli standard di crittografia standard del settore per l’archiviazione e la trasmissione delle informazioni, e che le chat non saranno in ogni caso riconducibili agli individui. I dati delle conversazioni saranno periodicamente eliminati e non verranno utilizzati per altri scopi.

Ricordiamo infine che Movano ha recentemente ottenuto l’autorizzazione della FDA per lo smart ring EvieMED, una versione aziendale del dispositivo finalizzato al monitoraggio remoto dei pazienti, e ha rilasciato una nuova versione consumer del suo Evie Ring per utilizzo personale. Proprio ai titolari di questo smart ring Movano ha iniziato a rivolgersi, rendendo disponibile una versione dell’app Evie, senza alcun costo aggiuntivo.

Per chi volesse invece valutare i prodotti dei concorrenti, ricordiamo che su Amazon sono disponibili tutti i migliori smart ring.