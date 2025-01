Forte dei successi ottenuti nel corso del 2024, Dreame è pronta a stupire nuovamente il mondo e lo fa da un palcoscenico decisamente prestigioso come quello di Las Vegas, dove in questi giorni si sta svolgendo il CES 2025, la più grande fiera dedicata alla tecnologia. Il protagonista dell’evento è la serie Dreame X50, che porta al debutto le tecnologie ProLeap e VersaLift, ma grande risalto è stato dato anche al braccio robotico Bionic Multi-Joint e al dock di sostituzione Multi-Mop.

Sean Chen, Managing Director di Dreame West Europe, ha così commentato l’evento:

“Dreame si impegna a fornire agli utenti soluzioni che rendono la pulizia della casa davvero semplice. Le innovazioni presentate al CES 2025 riflettono la nostra visione di voler creare tecnologie più intelligenti ed efficienti che non solo semplificano la vita quotidiana, ma stabiliscono anche nuovi standard nel settore. Affrontando le sfide del mondo reale attraverso l’AI e la robotica all’avanguardia, stiamo trasformando la cura della casa in un’esperienza ancora più piacevole per i nostri utenti“

Dreame serie X50

Il CES è stata dunque l’occasione giusta per presentare al mondo la serie Dreame X50, che accoglie i prodotti di fascia premium, con due delle novità che erano state annunciate a Berlino in occasione di IFA 2024. Si chiama ProLeap il nuovo sistema di superamento degli ostacoli, che fornisce due gambe retrattili al robot al fine di sollevare il telaio così da consentirgli di superare ostacoli come soglie, piccoli gradini o gambe delle sedie.

In questo modo il robot sarà in grado di entrare in stanze che prima gli erano precluse, potrebbe ad esempio uscire sul balcone, così da pulire ogni ambiente di casa. Con questa tecnologia il robot è capace di superare soglie a doppio strato con un’altezza massima di 6 centimetri e può farlo molto a lungo visto che il sistema è stato progettato per un uso molto lungo, fino a 30.000 cicli, così da garantire prestazioni elevate per tanto tempo.

Anche la tecnologia VersaLift era stata mostrata in anteprima a Berlino e fa il suo debutto con la serie Dreame X50. Si tratta di un sistema di navigazione composto da una torretta laser LDS mobile e a un sensore DToF per navigare anche sotto ai mobili più bassi. Il robot effettua una mappatura a 360 gradi dell’ambiente e abbassa la torretta per infilarsi in spazi alti almeno 8,9 centimetri, utilizzando in questo caso il sensore di tipo time of flight.

Combinando il laser a due linee, un sistema di immagini RGB, la percezione 3D e una telecamera assistita dall’intelligenza artificiale, i robot della serie Dreame X50 sono capaci di evitare di evitare gli ostacoli che dovessero presentarsi sul percorso.

Bionic Multi-Joint

La tecnologia Dual Flex, il sistema che gestisce l’estensione del mocio e della spazzola laterale, e la nuovissima VersaLift, sono alla base di Bionic Multi-Joint, la grande novità del CES 2025. Si tratta di un braccio robotico in grado di eliminare il disordine e pulire le aree più difficili da raggiungere, avvalendosi di un sistema di riconoscimento evoluto e di un insieme di articolazioni molto simili a quelle di un braccio umano.

Il braccio, alimentato da un motore a 4 snodi, può essere esteso fino a 30 centimetri di distanza e sollevare oggetti dal peso massimo di 400 grammi, come giocattoli o scarpe, evitando all’utente di dover pulire a mano in quelle aree. Il robot è capace di identificare gli oggetti grazie a una combinazione tra luce strutturata monoculare e un sistema binoculare potenziato dall’AI, così da riconoscere e afferrare con precisione gli oggetti.

La telecamera montata sulla parte superiore del robot consente all’utente di interagire con gli animali domestici o di monitorare le operazioni di pulizia. In più il braccio è stato pensato per poter utilizzare spazzole o spugne ed è pertanto in grado di pulire, a una distanza di 40 centimetri,. spazi bassi e fessure strette, un vero toccasana per chi ha case con tanti spazi stretti.

Multi-Mop

Altrettanto rivoluzionaria è la tecnologia di Muti-Mop che vuole risolvere uno dei problemi legati al lavaggio del pavimento: la contaminazione incrociata delle stanze. Se utilizzate i panni per pulire, ad esempio, il bagno, la camera e la cucina, potreste ritrovarvi dei batteri in altre stanze, o comunque residui di sporco. La nuova docking station invece può contenere fino a tre coppie di panni, da utilizzare in altrettante aree.

In questo modo potete pulire la cucina con un set di panni, il soggiorno con un altro e i bagni con l’ultimo, ovviamente sono solo esempi, così da avere la massima igiene anche in questa operazione delicata. Ogni panno sarà utilizzato quindi per uno scopo ben preciso, ad esempio per lavare la stanza dove solitamente ci sono gli animali domestici, senza portarli in altri ambienti. Durante la pulizia sarà il robot a tornare alla stazione di ricarica per montare il giusto paio di panni.

Sia Multi-Mop che Bionic Multi-Joint saranno rilasciati ufficialmente nel corso di questo 2025.