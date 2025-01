L’anello intelligente Circular Ring Slim non è stato un prodotto molto apprezzato, sia in termini di design che di funzionalità. Ora il nuovo Circular Ring 2 è in mostra al CES di Las Vegas e sembra rimediare alle critiche fatte al predecessore.

A prima vista si nota che Circular Ring 2 non è più di plastica, ma è realizzato in titanio in quattro finiture: oro, argento, oro rosa e nero.

L’indossabile presenta anche un sensore ECG migliorato che consente il rilevamento della fibrillazione atriale approvato dalla FDA, una novità per questa categoria, inoltre integra sensori fotopletismografici (PPG) aggiuntivi per fornire letture più precise e un monitoraggio della salute più accurato, secondo l’azienda.

Circular Ring 2 non dovrebbe avere i problemi con la sincronizzazione in background del modello precedente, inoltre la durata della batteria è raddoppiata.

L’anello intelligente Circular Ring 2 svelato al CES 2025

L’azienda afferma che in modalità prestazioni, dove tutte le funzioni di tracciamento sono attivate, l’autonomia dovrebbe arrivare a circa quattro giorni, mentre in modalità risparmio energetico l’anello smart dovrebbe funzionare fino a otto giorni.

Invece di un piccolo caricabatterie USB, Circular Ring 2 include una base di ricarica e anche il chatbot AI dell’azienda è stato rinnovato.

La società promette che basteranno circa quattro giorni per la calibrazione, inoltre anche i consigli saranno più accurati e complessi grazie ai miglioramenti dell’algoritmo e dei sensori, quindi l’esperienza complessiva dovrebbe essere più fluida.

Il sito Web dell’azienda consentirà ai clienti di utilizzare la fotocamera del proprio smartphone per confrontare le dimensioni della propria mano con un oggetto delle dimensioni di una carta per scegliere la dimensione dell’anello più adatta per ogni dito della mano, evitando di dover ordinare un kit di misurazione fisica prima di poter effettivamente acquistare il prodotto.

Circular Ring 2 dovrebbe essere lanciato a febbraio o marzo 2025 e il prezzo stabilito è di 380 dollari, tuttavia il prodotto dovrà affrontare una concorrenza sempre più agguerrita nel settore degli smart ring.