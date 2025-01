L’anno nuovo è ormai iniziato ma mancano ancora un paio di settimane prima di poter mettere le mani sulla prossima versione di ChromeOS, il nuovo aggiornamento del sistema operativo che muove i Chromebook è infatti previsto per metà gennaio (in teoria), ma possiamo iniziare a farci un’idea di cosa potrebbe introdurre Google con il prossimo update.

I colleghi di chromeunboxed infatti hanno individuato una piccola novità estetica che potrebbe vedere la luce nella prossima versione di ChromeOS, scopriamo insieme di cosa si tratta.

ChromeOS potrebbe presto ricevere gli angoli arrotondati delle finestre

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo visto una novità grafica in ChromeOS, era agosto quando per la prima volta fu individuato un piccolo e imminente cambiamento per la modalità panoramica che, per quanto non sia stata stravolta nel suo aspetto, ha giovato di un piccolo rinnovamento estetico decisamente gradevole.

I colleghi menzionati in apertura hanno individuato un’ulteriore novità nella versione ChromeOS 133 del canale Dev: non si tratta di una novità assoluta, è qualcosa che è già disponibile in altri sistemi operativi desktop così come sui Chromebook, a patto di aver attivato un apposito flag sperimentale. Si tratta degli angoli arrotondati delle finestre, una piccola modifica che introduce un design decisamente più moderno.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, la versione appena citata del sistema operativo sviluppato da Google ha adottato di default, e quindi senza richiedere l’attivazione di un flag, gli angoli arrotondati per le finestre aperte. Non si tratta di una rivoluzione, quanto più di un piccolo aggiustamento grafico che ben si sposa con tutti gli altri elementi dell’interfaccia che già hanno abbracciato lo stile Material You.

Come detto la novità in questione è stata al momento individuata nel canale dedicato agli sviluppatori con la versione 133 di ChromeOS, questo non significa necessariamente che bisognerà attendere la stessa versione nel canale stabile per poterla vedere; Google potrebbe infatti decidere di implementare la modifica già nella prossima versione 132 in distribuzione tra qualche settimana. Tuttavia, per quanto lo sviluppo della modifica estetica sia presumibilmente a buon punto considerando la sua disponibilità tramite flag da diverso tempo, conoscendo Google non è da escludere che i Chromebook del canale stabile possano dover attendere anche oltre la versione 133 per poterne beneficiare; basterà avere un po’ di pazienza per scoprirlo.