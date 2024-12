Nelle ultime ore, con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia che voleva l’inizio della distribuzione il 3 dicembre, Google ha avviato il rilascio dell’aggiornamento ChromeOS 131 su tutti i Chromebook compatibili.

Chi tra voi segue l’argomento con interesse, avrà notato che non abbiamo pubblicato nulla sul precedente update ChromeOS 130, ma siamo rimasti fermi alla versione 129. Ciò non è dovuto al fatto che non abbiamo ricevuto la versione in questione, quanto più alla fastidiosa abitudine di Google di annunciare novità che in realtà poi non sono presenti.

Per quel che concerne la precedente versione di ChromeOS infatti, praticamente nessuna delle funzionalità annunciate dall’azienda era presente per noi in redazione o, in alcuni casi, erano funzionalità già introdotte in precedenti versioni. Facciamo brevemente, per dovere di cronaca, il punto della situazione, prima di concentrarci sulle (poche) novità di ChromeOS 131.

ChromeOS 130 non ha aggiunto nulla ai Chromebook

Come anticipato in apertura, il mese scorso abbiamo deciso di saltare l’articolo dedicato agli aggiornamenti del sistema operativo che muove i Chromebook, questo non perché non avessimo voglia di lavorare, ma perché a conti fatti non c’era nulla da segnalare.

Per quanto infatti diverse testate online abbiano evidenziato quanto annunciato da Google, nel nostro caso nessuna delle funzionalità era presente; non solo in seguito all’aggiornamento principale, ma anche dopo due aggiornamenti intermedi di ChromeOS 130.

In breve, riportiamo di seguito le (presunte) novità annunciate dall’azienda per la precedente versione del sistema operativo in questione:

Quick insert → introdotto in ChromeOS 129

Focus mode → introdotto in ChromeOS 129

Riepilogo benvenuto → introdotto in ChromeOS 129

Suggerimenti tote → presenti da tempo

app Registratore → non presente, nemmeno dal Google Play Store

controllo luminosità display e tastiere → non presente

supporto multi calendario → non presente

ChromeOS 131 porta qualche piccola novità

Passiamo ora all’ultimo aggiornamento del sistema operativo sviluppato dal colosso di Mountain View per i Chromebook, ChromeOS 131 introduce effettivamente alcune novità che, per quanto non vi faranno gridare al miracolo, possono comunque risultare utili.

Reimpostazione di sicurezza

La prima novità si rivolge agli utenti che riscontrano problemi con il proprio Chromebook, in precedenza l’unica strada percorribile era quella di eseguire un Powerwash, ovvero un ripristino del dispositivo ai dati di fabbrica ma, con ChromeOS 131, Google introduce la nuova funzione Reimpostazione di sicurezza.

Seguendo il percorso Impostazioni →Preferenze di sistema →Reimpostazione di sicurezza, potrete scegliere di attivare la nuova funzionalità che, come descritto da Google, “può aiutarti a rimuovere i popup indesiderati, risolvere i problemi di rete e affrontare altri problemi imprevisti. La reimpostazione di sicurezza disattiva le estensioni del browser Chrome e ripristina le impostazioni di rete e di altro tipo sicure. Le schede, i file, i cookie e la cronologia non subiranno modifiche”.

Flash di notifica

La seconda novità prende il nome di Flash di notifica e può rappresentare un utile strumento per tutti quegli utenti che non prestano particolare attenzione alle notifiche che appaiono nell’angolo dello schermo del proprio Chromebook.

ChromeOS 131 permette di attivare un’impostazione che farà lampeggiare lo schermo ogni volta che arriva una nuova notifica, è sufficiente seguire il percorso Impostazioni →Accessibilità → Audio e sottotitoli → Flash di notifica.

Video picture in picture

L’ultima novità introdotta nell’update ChromeOS 131 era in realtà stata annunciata per la versione 130, ma noi riusciamo a visualizzarla ed utilizzarla solo ora; si tratta di una funzione che consente di spostare temporaneamente le finestre PiP sul lato dello schermo, liberando prezioso spazio e mantenendo il video facilmente accessibile.

Come sempre inoltre, l’ultima versione del sistema operativo ChromeOS 131 beneficia anche di tutte le nuove funzioni introdotte con l’aggiornamento del browser Chrome 131 in versione desktop.

I grandi assenti

Come già detto, siamo ormai abituati a vedere annunciare alcune funzionalità che poi non vengono realmente implementate sui nostri Chromebook, la lista sarebbe lunga ma, in questo caso, ci limitiamo a due funzionalità.

La più recente è l’app Registratore, che secondo l’azienda sarebbe stata introdotta nella precedente versione di ChromeOS, ma che noi ancora non visualizziamo.

La seconda è una funzione che in molti attendono da tempo e che sarebbe decisamente comoda in diversi contesti, stiamo parlando del supporto multi calendario, a sua volta teoricamente introdotto a più riprese, ma in realtà ancora latitante. Nel nostro caso inoltre, dall’ultimo aggiornamento non viene più visualizzato alcun evento nel calendario; non è chiaro se si tratti di un bug o di un problema diffuso, ma speriamo che Google implementi il supporto multi calendario il prima possibile, così da non costringerci ad aprire l’app Calendar ogni volta.

Come di consueto, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.