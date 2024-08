Negli ultimi tempi gli appassionati di ChromeOS hanno a disposizione poco per soddisfare la propria curiosità sul futuro del loro sistema operativo preferito, i rumor e le indiscrezioni sulle future novità che animano i Chromebook scarseggiano e spesso anche quanto annunciato da Google con le nuove versioni rilasciate in realtà tarda ad essere disponibile.

Ad ogni modo oggi, grazie ai colleghi di chromeunboxed, possiamo dare uno sguardo in anteprima ad una piccola modifica estetica che potrebbe diventare disponibile con una futura versione di ChromeOS.

Google modifica l’aspetto della modalità panoramica in ChromeOS

Per chi non lo sapesse, effettuando uno swipe a tre dita verso l’alto, ChromeOS presenta all’utente quella che è conosciuta come modalità panoramica, ovvero un’interfaccia grazie alla quale abbiamo sott’occhio tutte le scrivanie virtuali aperte nella sessione in corso e tutte le relative app in esecuzione.

I colleghi menzionati in apertura hanno individuato un piccolo restyling estetico della modalità in questione nell’ultima versione di ChromeOS per il canale dedicato agli sviluppatori, attualmente giunto alla versione 129; grazie alle immagini condivise che potete vedere qui sotto, possiamo farci un’idea più precisa dei cambiamenti.

La prima immagine che vedete ci mostra quello che è l’aspetto attuale della modalità panoramica, mentre la seconda ci permette di vedere quelle che sono le modifiche introdotte da Google per il momento, noterete senza dubbio come non sia stato attuato un cambio radicale all’interfaccia, quanto più alcuni piccoli aggiustamenti: nella versione Dev di ChromeOS 129 le finestre aperte sono ancora al centro dell’esperienza, ma sono inserite in quella che è una riproduzione del desktop con angoli arrotondati.

Nella parte superiore abbiamo ancora l’indicazione delle diverse scrivanie virtuali in uso, mentre nella parte inferiore sono stati introdotti alcuni suggerimenti e file recenti. Dal punto di vista funzionale quindi, al momento, non cambia praticamente nulla, ma il tutto abbraccia in maniera maggiormente uniforma lo stile estetico Material You.

Per quanto le modifiche in questione siano state individuate nella versione ChromeOS 129 Dev, ciò non implica necessariamente che le vedremo nella medesima versione nel canale stabile, attesa per l’autunno; non ci resta che pazientare per scoprire quando sarà disponibile la nuova veste grafica e se porterà con sé ulteriori cambiamenti, magari funzionali.