Spotify è alle prese con una questione delicata, in quanto sulla piattaforma sono stati individuati contenuti pornografici.

Durante la notte un utente di Reddit ha pubblicato uno screenshot di una ricerca effettuata su Spotify per la rapper M.I.A che tra i risultati includeva un video pornografico.

The Verge riporta di aver trovato altri contenuti sessualmente espliciti su Spotify, tra i quali video spinti pubblicati da account che già da tempo pubblicavano audio erotici sulla piattaforma.

In un’email un portavoce di Spotify ha riferito a The Verge che gli esempi segnalati sono stati rimossi a causa della violazione delle policy della piattaforma che includono il divieto di pubblicare materiale sessualmente esplicito.

Tuttavia The Verge fa notare che l’app Spotify non offre un pulsante per segnalare possibili violazioni, quindi gli utenti devono copiare l’URL del contenuto e andare alla pagina Web per segnalare contenuti inappropriati.

Il porno su Spotify non sembra essere una novità, poiché altri post recenti su Reddit contengono esempi di video espliciti inaspettati nei risultati di ricerca, ma anche negli anni passati sono emersi contenuti come audio sessualmente esplicito e nudità nelle copertine delle playlist creata dall’utente.

Spotify non ha ancora spiegato come intende migliorare la moderazione dei contenuti sulla piattaforma, ma la società dovrà attivarsi quanto prima, visto che Spotify viene utilizzato anche da utenti minorenni.