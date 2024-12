OpenAI ha svelato Sora all’inizio del 2024 impressionando il mondo con dei video dimostrativi realistici creati ad hoc. Dopo quasi dieci mesi il modello di intelligenza artificiale che genera video è stato finalmente svelato questo mese, in occasione del terzo giorno della serie di 12 annunci quotidiani di OpenAI.

Normalmente Sora è disponibile per gli abbonati a ChatGPT Plus che costa 20 dollari al mese con un limite di 50 generazioni di video al mese, a meno di non pagare 200 dollari al mese per il piano ChatGPT Pro, di cui la maggior parte degli utenti ChatGPT non ha bisogno.

Il CEO di OpenAI Sam Altman ha da poco annunciato che durante le festività natalizie l’azienda offrirà un accesso illimitato a Sora a chi è abbonato a ChatGPT Plus, strumento che ricordiamo non essere ancora accessibile in Italia se non tramite VPN.

Accesso illimitato a Sora per ChtaGPT Plus, ma solo per le feste

Altman ha spiegato che l’azienda ha preso questa iniziativa perché le GPU di OpenAI saranno un po’ meno impegnate in questo periodo, poiché molte persone si prenderanno una pausa dal lavoro.

Tuttavia Altman ha parlato di “coda rilassata”, quindi le generazioni dei video richiederanno un po’ più di tempo, inoltre altri limiti del piano ChatGPT Plus rimangono ancora validi, tra cui la risoluzione video limitata a 480p per i video da 10 secondi, o 720p per i video di 5 secondi, in più gli abbonati Plus non possono usare Sora per animare immagini di persone, reali o generate dall’intelligenza artificiale.

In ogni caso si tratta di un’occasione più a buon mercato per provare cosa si può realmente fare con Sora. Al momento non è chiaro esattamente quando l’iniziativa terminerà, ma probabilmente non durerà oltre la Befana.