TimeCapsule è un contenitore delle dimensioni di una barretta di cioccolato che rende l’AirTag molto più resistente e duraturo.

Grazie all’accessorio di Elevation Lab, il tracker di Apple diventa impermeabile e antipolvere di grado IP69 e con l’ausilio di un paio di batterie AA l’autonomia può arrivare a 10 anni.

L’azienda afferma che l’astuccio è realizzato in policarbonato rinforzato con fibre che non ostacola la portata dei segnali Bluetooth o UWB, tuttavia la custodia riduce il volume del cicalino dell’AirTag di circa il 30%, rendendolo meno individuabile a orecchio.

L’altro svantaggio di TimeCapsule è che le dimensioni e il peso aumentano, in quanto l’astuccio pesa circa 100 grammi con le batterie installate, molto di più degli 11 grammi di un normale AirTag.

Con TimeCapsule l’AirTag offre 10 anni di autonomia

L’azienda consiglia di usare le batterie Energizer Ultimate Lithium per massimizzare la durata della batteria ed evitare le perdite e la corrosione per cui sono note le batterie alcaline. In alternativa si possono usare batterie al nichel-metallo idruro, ma non dureranno altrettanto a lungo con una carica completa.

L’accessorio può essere utile ad esempio per camuffare l’AirTag e per tutte le situazioni in cui c’è necessità di robustezza e autonomia prolungata.

Attualmente TimeCapsule è disponibile sul sito Web di Elevation Lab e su Amazon USA al prezzo di 19,99 dollari, ma è previsto uno sconto in base alla quantità. Due pezzi costano infatti 29,99 dollari e quattro pezzi costano 39,99 dollari.