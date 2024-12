Negli ultimi anni il mercato degli smart ring ha registrato una crescita molto intensa, trainata dal generale incremento della domanda di dispositivi indossabili per il monitoraggio della propria salute, e dal particolare interesse per un oggetto più discreto come l’anello intelligente.

A dimostrazione di tale clamore, gli ultimi dati GMI Insights ci dicono che l’industria globale degli smart ring è valutata 210 milioni di dollari (2023), con una previsione di crescita annuale composta pari al 24,1% dal 2024 al 2032.

In questo contesto, Rogbid – brand specializzato in prodotti come smartwatch e, appunto, smart ring – sembra volersi ritagliare un ruolo di rilievo proponendo il nuovo modello SR08 Ultra, candidato ad essere il primo smart ring al mondo dotato di display.

Le caratteristiche di Rogbid SR08 Ultra: eleganza senza eccessi

Rogbid SR08 Ultra dispone di un involucro in lega di titanio ed è progettato per essere impermeabile fino a 5 ATM (può dunque essere usato in immersione in acqua fino a 50 metri di profondità). Misura 8 mm di larghezza, ha uno spessore di 2,5 mm e un peso di soli 4 grammi.

A costituire un valore aggiunto rispetto alla concorrenza è tuttavia la presenza di un display OLED integrato con interfaccia touch-screen. Toccandolo, è possibile ottenere informazioni utili come ora, passi, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e monitoraggio del sonno. Lo smart ring offre inoltre un monitoraggio completo delle proprie attività fisiche 24h come la distanza percorsa e le calorie bruciate e, grazie alla funzione di tracciamento GPS, i percorsi di allenamento.

Compatibile con iOS e Android

Il nuovo smart ring Rogbid è compatibile con iOS e Android mediante una dedicata app multilingue. Con essa gli utenti potranno facilmente tenere traccia dei dati sulla salute, impostare gli obiettivi e ricevere un promemoria con cui rimanere attivi, evitando di eccedere con la sedentarietà.

La durata della batteria dichiarata dal produttore è compresa tra i 3 e i 5 giorni, estendibile fino a 20 giorni grazie alla custodia di ricarica (inclusa).

Il prezzo di vendita

Rogbid SR08 Ultra è disponibile sul sito ufficiale al prezzo lancio di 89,99 dollari in tonalità oro, argento e nero (prezzo standard di 189,99 dollari). La garanzia è di un anno, con sostituzioni gratuite in caso di problemi tecnici.

Si noti che, contestualmente al lancio del nuovo smart ring, Rogbid ha ridotto il prezzo del modello precedente: Rogbid SR08 costa ora 59,99 dollari, contro un prezzo di listino di 129,99 dollari.

Sul sito Amazon, sono invece in offerta altri smart ring sotto i 100 euro, anche con spedizione gratuita Prime.