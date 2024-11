Da Microsoft arriva un’importante novità per gli utenti Xbox, che potranno sfruttare maggiormente le potenzialità del cloud.

Il colosso di Redmond, infatti, ha annunciato che gli utenti Xbox Cloud Gaming potranno giocare in streaming con decine di titoli posseduti (sono ben 50 quelli al momento supportati), essendo sufficiente avere sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft migliora Xbox Cloud Gaming

Microsoft ha deciso di consentire agli utenti Game Pass Ultimate di trasmettere in streaming determinati giochi di loro proprietà tramite TV e browser su dispositivi supportati (come smartphone, PC e tablet) in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile, preannunciando che il prossimo anno questa funzionalità sarà estesa alle console Xbox e all’app Xbox su Windows.

E nell’elenco dei 50 giochi disponibili da subito ve ne sono alcuni molto popolari (pare che in futuro ne saranno aggiunti altri):

Animal Well

Assassin’s Creed Mirage

Avatar: Frontiers of Pandora

Balatro

Baldur’s Gate 3

Banishers: Ghosts of New Eden

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

The Casting of Frank Stone

Cyberpunk 2077

Dragon Quest III HD-2D Remake

Dredge

Dying Light 2 Stay Human

Farming Simulator 25

Fear the Spotlight

Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

Hades

Harry Potter: Quidditch Champions

High On Life

Hitman World of Assassination

Hogwarts Legacy

House Flipper 2

Kena: Bridge of Spirits

Lego Harry Potter Collection

Life is Strange: Double Exposure

Metro Exodus

Mortal Kombat 1

NBA 2K25

PGA Tour 2K23

Phasmophobia

Prince of Persia: The Lost Crown

Rust Console Edition

7 Days to Die

Star Wars Outlaws

Stray

The Crew Motorfest

The Outlast Trials

The Plucky Squire

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s The Division 2

TopSpin 2K25

Undertale

Visions of Mana

Warhammer 40,000: Space Marine 2

WWE 2K24

Su PC, smartphone, tablet e sulla maggior parte dei dispositivi con accesso a un browser web per usufruire di tale nuovo servizio è sufficiente seguire questi passaggi:

usare un browser supportato, come Microsoft Edge, Google Chrome o Apple Safari andare su https://xbox.com/play accedere al proprio abbonamento Xbox Game Pass Ultimate andare nella sezione dedicata allo streaming connettere un controller supportato

Su smart TV e visori VR supportati questa procedura andrà effettuata attraverso l’app Xbox o l’app Xbox Cloud Gaming (su Meta Quest 2, 3 o Pro).