Da tempo il team di sviluppatori di Microsoft sta testando un chatbot Xbox basato sull’intelligenza artificiale e ora gli utenti Xbox Insider possono provarlo per la prima volta.

Nelle scorse ore il colosso di Redmond ha annunciato che Support Virtual Agent, questo il nome del chatbot, è pronto per aiutare gli utenti Xbox a risolvere in modo più efficiente i problemi di gioco correlati al supporto.

Microsoft lancia Support Virtual Agent per gli utenti Xbox

Questa fase di test al momento è limitata agli utenti statunitensi che hanno aderito al programma Xbox Insider e hanno selezionato l’inglese come lingua preferita: per visualizzare in anteprima Support Virtual Agent non dovranno fare altro che visitare il sito dedicato ed effettuare il login.

Il team di sviluppatori di Microsoft ci tiene a mettere in evidenza quanto importante sia il feedback degli Xbox Insider per questa esperienza di anteprima, aggiungendo che ogni segnalazione ricevuta verrà usata per migliorare il Support Virtual Agent (quando si interagisce con il chatbot, è possibile fornire un feedback immediato tramite il pulsante “pollice in su” o “pollice in giù” su ciascuna delle risposte).

Una volta effettuato l’accesso al sito dedicato, gli utenti Xbox Insider potranno fare una domanda al nuovo assistente IA (ciò sia via testo che con la voce) e Support Virtual Agent risponderà con le informazioni disponibili sul sito di supporto.

Nel caso in cui il chatbot non dovesse riuscire a risolvere il problema, gli utenti potranno sempre richiedere di parlare con un agente del supporto live (ovviamente a condizione che ciò avvenga ​​entro il normale orario di lavoro del servizio di assistenza).

Gli utenti potranno anche personalizzare la propria esperienza di supporto cliccando sull’icona del menu con i tre puntini e scegliendo tra due diversi agenti virtuali.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Microsoft per scoprire quando la funzionalità sarà estesa ad altri Paesi.